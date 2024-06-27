Almanya’da çifte vatandaşlık başlıyor... Göç tarihinde dönüm noktası

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Bugünden itibaren Almanya’da yaşayan Alman vatandaşlığı da almak isteyenler artık konsolosluklara giderek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmak zorunda kalmayacak. 2000 yılından sonra Alman vatandaşlığına geçenler de yeniden Türk vatandaşlığını alabilecek.

‘VATANDAŞ OLUN’ ÇAĞRISI

Federal Meclis SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, şartları yerine getiren tüm Türk vatandaşlarını Alman vatandaşlığına başvurmaları ve Almanya’da demokrasi için aktif olarak çalışmaları çağrısında bulundu. Önceki dönemlerde Almanya Türk Toplumu Başkanı olarak görev alan ve uzun süre çifte vatandaşlık için mücadele veren Kenan Kolat, “Bu, Almanya’nın artık vazgeçilmez olan göç olgusunu tamamen kabul etmesidir. O anlamda tarihi bir olaydır” dedi. Bunun Almanya demokrasisi açısından önemli bir dönüm noktası olacağını belirten Kolat,

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“Almanya’daki Türk toplumu ırkçılığa karşı önemli bir panzehir olacak. Türklerin büyük bölümü ırkçı partilere oy vermeyecek. Bu da demokrasinin sağlıklı işlemesini sağlayacak” dedi. Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu da, “27 Haziran Almanyalı Türklerin göç tarihine not düşebilecekleri tarihi bir yıl olacak” diyerek yasanın önemini vurguladı.

YENİ YASADA NELER VAR

* Almanya vatandaşlığına başvuru için ülkede ikamet süresi sekiz yıldan beş yıla indirildi.

* Okul ya da mesleki başarı, iyi Almanca bilgisi, kamu yararına faaliyetler gibi özelliklere sahip olanlar ve başarılı entegrasyon gösterenler 3 yıl sonra da Alman vatandaşlığına geçebilecek.

* Birinci kuşak göçmenlere ve 67 yaş üstündekilere yazılı Almanca testi kalkacak.

* En az 5 yıldır Almanya’da yaşayan göçmenlerin çocukları da Alman vatandaşı olabilecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

* Vatandaşlığa başvuranlardan Alman Anayasası’nın özgür demokratik temel düzenine bağlılığı istenecek.

* İslam karşıtı, Yahudi düşmanı, homofobik olmadığı ve kadın haklarına riayet ettiğini taahhüt edecek. Almanya’da lise veya yüksek öğrenim yapmayanlar Einbürgerungstest adı verilen vatandaşlık testini yapacak.

* Başvuran kişinin cezai bir suçtan mahkumiyeti olmaması gerekiyor.

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* Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi B 1 seviyesinde Almanca dil becerisini göstermesi gerekecek.



* Başvuru sahibinin sosyal yardım almaması gerekiyor.