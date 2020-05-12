ALMANYA'da korona(Covid-19) Ã¶nlemlerinde hafifleme kararÄ±yla birlikte Robert Koch EnstitÃ¼sÃ¼ de kriz nedeniyle dÃ¼zenli basÄ±n toplantÄ±larÄ±na son verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak virÃ¼s bulaÅŸma deÄŸerinin (R-deÄŸeri) Almanya'da 1 sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸmasÄ± Ã¼zerine Robert Koch EnstitÃ¼sÃ¼ salÄ± gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rpriz bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.



EnstitÃ¼ BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Lars Schaade, virÃ¼s bulaÅŸma deÄŸerinin yÃ¼kselmesiyle ilgili "Almanya'da dÃ¶rt hafta Ã¶ncesine kÄ±yasla tehlike azaldÄ±. Ama tehlike geÃ§medi" dedi.



DÄ°KKATLE Ä°ZLEMELÄ°YÄ°Z



BulaÅŸma deÄŸerinin cumartesi gÃ¼nÃ¼nden beri 1'in Ã¼zerinde seyrettiÄŸine dikkat Ã§eken Prof. Lars Schaade, dikkatle izlemek gerektiÄŸini vurguladÄ± ve ÅŸÃ¶yle dedi: "virÃ¼s bir civarÄ±nda gidip geliyorsa, duraÄŸanlÄ±k sÃ¶z konusu. Bir yÃ¼kselme yok demektir. Ama devamlÄ± 1'in Ã¼zerindeyse, virÃ¼s yayÄ±lÄ±yor demektir."



Almanya'da ÅŸu anda bulaÅŸma deÄŸerinin 1'in izerinde seyretmesini son gÃ¼nlerde et fabrikalarÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan yeni koronavirÃ¼s vakalarÄ±na baÄŸlayan Prof. Schaade, deÄŸer artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bÃ¶lgesel sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.



BÄ°ZÄ°M ELÄ°MÄ°ZDE



Almanya'da yeni vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n geÃ§en haftayla aynÄ± seviyede seyrettiÄŸini kaydeden Prof Schaade, "geÃ§en hafta 700 ile bin 300 arasÄ±ndaydÄ± gÃ¼nlÃ¼k yeni vaka sayÄ±sÄ±.



BugÃ¼n 933. VirÃ¼s halen Almanya'da" dedi ve ÅŸu Ã§aÄŸrÄ±yÄ± yaptÄ±: "AkÄ±llÄ± davranmalÄ±yÄ±z ki, ikinci dalgayÄ± Ã¶nleme ÅŸansÄ±mÄ±z olsun. VirÃ¼sÃ¼ kendi davranÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zla yÃ¶nlendirebiliriz. Bir aÅŸÄ± bulununcaya kadar bulaÅŸmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k tutmamÄ±z lazÄ±m. VirÃ¼sÃ¼ kontrol altÄ±nda tutmak iÃ§in yardÄ±m edin. MÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar evden Ã§Ä±kmayÄ±n. TemaslarÄ±nÄ±zÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±n. Fiziksel mesafeye uyun."Â



OKULLARIN KAPANMASI EN ETKÄ°LÄ°



Almanya'da Ä°ÅŸpazarÄ± ve Meslek AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ (IAB) araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemede en etkili okullarÄ±n kapanmasÄ± oldu.



OkullarÄ±n kapatÄ±lmasÄ± sonucu virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lma hÄ±zÄ± yÃ¼zde 7.9 oranÄ±nda azaltÄ±ldÄ±. DÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kma sÄ±nÄ±rÄ± ve sosyal temas yasaÄŸÄ± virÃ¼sÃ¼ Ã¶nlemede yÃ¼zde 5, spor faaliyetlerini durdurmak yÃ¼zde 3.4 oranÄ±nda etkili oldu.



DÃ¼kkan, restoran, kuafÃ¶r ve kozmetik salonlarÄ±nÄ±n kapanmasÄ±nÄ±n virÃ¼sÃ¼ azaltmada bir etkisi olmadÄ±.