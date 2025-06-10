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Almanya’da can pazarı... Yan yana 3 bina kundaklandı

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#Almanya#Kundaklama#Bina
Almanya’da can pazarı... Yan yana 3 bina kundaklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 07:00

Almanya’nın Wermelskirchen kentinde aynı anda 3 bina kundaklandı. Yangında mahsur kalan 40’tan fazla kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 10 kişinin ağır yaralandığı olayda polis, yabancı karşıtlığı ihtimali üzerinde duruyor.

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ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Wermelskirchen kentinde yan yana bulunan 3 bina birden kundaklandı. Can pazarının yaşandığı binalardan 40’ın üzerinde kişi kurtarıldı. Remscheid polisinden yapılan açıklamaya göre, cumartesi gecesi geç saatlerde giriş katında “Grill Kebab Haus” isimli kebapçının bulunduğu bina ile yanındaki iki bina, henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişi tarafından kundaklandı. Birden alevler içinde kalan binalarda yaşayan 40’a yakın kişinin çoğu uyumakta olduğu için, yangının farkına bile varamadılar.

Almanya’da can pazarı... Yan yana 3 bina kundaklandı

SCOOTER’LA GELİP ATEŞE VERDİLER

Derhal olay yerine gelen ve müdahale eden itfaiye ekipleri, uyuyanları da uyandırarak itfaiye merdivenlerinden indirerek kurtardı. Dumandan zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, olayda 10 kişi ağır yaralandı. Bir görgü tanığının ifadesine göre, binalar elektrikli scooter’la gelen iki kişi tarafından kundaklandı. Polis, 20-25 yaşlarında iki saldırganı arıyor. Güvenlik güçleri, üç binada da göçmen kökenliler yaşadığı için yabancı karşıtlığı dahil her türlü ihtimali soruşturuyor.

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#Almanya#Kundaklama#Bina

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