Almanya’da can pazarı... Yan yana 3 bina kundaklandı

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ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Wermelskirchen kentinde yan yana bulunan 3 bina birden kundaklandı. Can pazarının yaşandığı binalardan 40’ın üzerinde kişi kurtarıldı. Remscheid polisinden yapılan açıklamaya göre, cumartesi gecesi geç saatlerde giriş katında “Grill Kebab Haus” isimli kebapçının bulunduğu bina ile yanındaki iki bina, henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişi tarafından kundaklandı. Birden alevler içinde kalan binalarda yaşayan 40’a yakın kişinin çoğu uyumakta olduğu için, yangının farkına bile varamadılar.

SCOOTER’LA GELİP ATEŞE VERDİLER

Derhal olay yerine gelen ve müdahale eden itfaiye ekipleri, uyuyanları da uyandırarak itfaiye merdivenlerinden indirerek kurtardı. Dumandan zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, olayda 10 kişi ağır yaralandı. Bir görgü tanığının ifadesine göre, binalar elektrikli scooter’la gelen iki kişi tarafından kundaklandı. Polis, 20-25 yaşlarında iki saldırganı arıyor. Güvenlik güçleri, üç binada da göçmen kökenliler yaşadığı için yabancı karşıtlığı dahil her türlü ihtimali soruşturuyor.