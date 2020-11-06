Almanya'da camiye çirkin tehdit

Almanyanın Baden-Württemberg eyaleti Hüfingen beldesinde DİTİBe bağlı Mescid-i Aksa Camiine posta yoluyla tehdit içerikli mektup gönderildi.

Dernek başkanı Hakan Taşdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 1996 yılında kurulan ve 230 üyesi bulunan cami derneğiyiz. İlk defa böyle bir saldırının olması açıkçası bizleri üzdü. Yerel yönetimlerle, komşularımızla yakın ilişkiler içerisindeyiz.

Kapımız herkese açık olarak faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerde başta komşularımız olmak üzere okullardan ziyaretçi gruplarını ağırlıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz diye konuştu. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı duyuruldu.