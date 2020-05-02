Almanya'da camiler de açılıyor

Başbakan Angela Merkel’in önceki gün 16 eyaletin hükümet başbakanlarıyla yaptığı toplantıda önlemlerin hafifletilmesi kararı çıktı. 800 m2’den küçük mağazaların ve kademeli de olsa okulların açılmasından sonra şimdi de çocuk parkları, müzeler, ibadethaneler, sergi salonları ve hayvanat bahçeleri açılıyor. Daha geniş kapsamlı kararlar ise 6 Mayıs’a bırakıldı.

Merkel, kurallara uyanlara özellikle teşekkür ederken “Tedbirlere uymaya devam etmek zorundayız” dedi. Toplantıdan sonra açıklanan 8 sayfalık ortak metinde cami, kilise ve sinagoglarda yeniden ibadetin yapılabilmesi için 1.5 metre sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu getirildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin de (DİTİB) üyesi olduğu Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi (KRM) Almanya’da vakit namazlarına 9 Mayıs’tan itibaren başlanacağını duyurdu.