Almanya'da büyük skandal! 9 bin kişiye aşı yerine tuzlu su şırınga etmiş!

Delta varyantının etkisini artırmasıyla birlikte vaka sayılarında büyük artışlar gözlenen Almanya'da hükümet bir dizi yeni tedbir alarak aşılamada istenen hedefe ulaşmak için yeni adımlar almıştı. Ancak ülkeden gelen skandal bir haber adeta herkesin kanını dondurdu.

Almanya'da bir hemşirenin, insanlara Koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte ettiği ortaya çıktı.

Skandal olay ülkenin kuzeyinde yer alan bir aşı merkezinde yaşandı. Kızılhaç görevlisi bir hemşirenin Kovid-19 aşısı olan 9 bine yakın kişiye aşı yerine tuzlu su karışımı enjekte ettiği anlaşıldı.

Çoğunluğu yaşlılardan oluşan 8 bin 600 kişiye Kovid-19 aşısı olmak için gittikleri merkezde aşı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı.

Korkunç olaydan sorumlu olduğu düşünülen hemşirenin sosyal medya paylaşımlarında aşı karşıtı paylaşımlar yapmış olması şüphelerin kendisine yönelmesine sebep oldu.

Alman sağlık yetkilileri söz konusu olayın yaşandığı tarih aralığında tam olarak kaç kişiye tuzlu su karışımı verildiğinin kesin olarak tespit edilmesinin mümkün olmadığını söylerken bu merkezde aşı yaptırmış herkesin bir doz daha aşı yaptırabileceği açıkladı ve çağrı yaptı.

Tuzlu su ile aşılanan kişilerin bu durumdan dolayı herhangi bir sağlık riski taşımadıklarını söyleyen yetkililer mart ve nisan ayında gerçekleşen olaydan etkilenen kişilerin çoğunlukla risk grubundaki ve ileri yaştaki kişiler olduğunu açıkladılar.

Konuyu halka duyuran Alman yetkililer tam anlamıyla şoke olduklarını söylerken olayın sorumlusu olduğundan şüphelenilen hemşiren ismi açıklanmadı ve gözaltına alınıp alınmadığıyla ilgili bir bilgi verilmedi.

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