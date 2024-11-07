Almanya'da büyük kriz! Avrupa'nın en büyük ekonomisi kargaşa içinde, hükümet çöküşün eşiğinde...

Haberin Devamı

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller ile birlikte koalisyon hükümetindeki liberal Özgür Demokratik Parti'nin (FDP) lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner'e güveninin olmadığını söyleyerek görevden aldı ve gelecek yıl başlarında güven oylamasına gideceğini duyurdu.



Scholz, eski maliye bakanını sert sözlerle eleştirdi, "güvenime ihanet etti" dedi ve partisinin çıkarlarını ülkenin çıkarlarının önünde tutmakla suçladı.



Bunun üzerine Almanya'da koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP), tüm bakanlarını hükümetten geri çekerek koalisyondan fiilen ayrılma kararı aldı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Federal Mecliste yaptığı açıklamada, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan “trafik ışığı” koalisyonunun dün akşam sonlandığını, böylelikle yasama döneminin bittiğini savundu.

Haberin Devamı

Güven oylamasını ocakta meclise sunmak için hiçbir sebep olmadığını belirten Merz, hükümetin mecliste çoğunluğunun bulunmadığını söyledi. CDU/CSU Meclis Grubunun, Başbakan Olaf Scholz’un derhal, en geç gelecek hafta güven oylamasına gitmesine ilişkin çağrı yapılması kararını aldığını ifade eden Merz, ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in 21 gün içinde meclisi feshedebileceğini kaydetti. Merz, ocak ayının ikinci haftasında da genel seçimin yapılabileceğini, bunun için ilkbaharı beklemek için bir sebebin bulunmadığını dile getirdi.



Scholz Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner'in yerine eski ekonomi danışmanı Jörg Kukies'i atadı.

Ekonomi alanında doktorası olan Kukies, Başbakan Scholz'un ekonomi danışmanı olarak görev yapıyordu.

Haberin Devamı

Öte yandan, FDP'li Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, Almanya'daki koalisyon hükümetinin dağılmasına rağmen görevde kalmayı planladığını ve partisinden ayrıldığını bildirdi.

Basın toplantısı düzenleyen Wissing, Lindner'in görevden alınmasının ardından Şansölye Scholz'un kendisinden Federal Ulaştırma Bakanlığı'na liderlik etmeye devam etmesini istediğini söyledi.FDP'ye zarar vermemek için partisinden istifa ettiğini belirten Wissing, başka partiye katılmayacağını ifade etti.



Koalisyondaki kriz, Trump'ın seçilmesinin Avrupa'nın ekonomisi ve geleceği konusundaki derin bir belirsizliği tetiklemesinden sadece saatler sonra, Avrupa'nın en büyük ekonomisini siyasi kaosun içine soktu.

Haberin Devamı

Scholz, parlamentoda 15 Ocak'ta bir güven oylaması yapması koalisyon hükümetinin parlamentodaki çoğunluğu yitirmesi anlamına gelebilir. Milletvekilleri hükümeti düşürürse, ülke planlandığı gibi Eylül'de değil, haftalar içinde seçime gidebilir.

Anketlerde Hristiyan Demokratlar önde görünürken, Scholz'un liderliğindeki sosyal demokratlar ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ikinci sırada başa baş.

İKİ YILDIR EKONOMİK BÜYÜME YAŞANMADI

Scholz'un merkez solcu Sosyal Demokrat Partisi, çevreci Yeşiller ve liberal FDP'nin 2021'de koalisyon hükümeti kurmasından sonra, her parti kendi çıkar grupları için büyük harcamalar yapmayı planlamıştı.Ancak daha sonra Rusya'nın Ukrayna işgali geldi ve enerji fiyatları çok arttı. Almanya birden savunma bütçesinde büyük ve tartışmalı bir artışa girdi. Ayrıca 1,5 milyon Ukraynalı mülteciyi ülkeye almanın mali yükü altına girdi.



Haberin Devamı

Almanya, üst üste iki yıldır ekonomik büyüme yaşamadı. Trump'ın başkanlığı da Almanya'nın güçlü bir hükümet kurma ve güçlü ekonomik kalkınma konusunda acilen harekete geçme gereğini artırdı.

Scholz ve Yeşil ortakları, krize çarenin daha fazla kamu borcu alabilmek için anayasal kuralları gevşetmek olduğunu söylüyor. Ancak serbest piyasacı FDP buna şiddetle karşı.

TÜM DÜNYA ŞOKTA: AVRUPA'NIN EN BÜYÜK EKONOMİSİ SİYASİ KARGAŞININ İÇİNDE

Bugün dünya medyasının en önemli gündem maddelerinden biri Almanya'da çöküşün eşiğine gelen koalisyon hükümeti oldu. İngiliz Guardian gazetesi Avrupa'nın en büyük ekonomisinin siyasi kargaşa içinde olduğuna dikkat

çektiği haberinde, "Hükümetin içinden isimler Donald Trump'ın seçim zaferinin Berlin'de zihinleri odaklayacağını ve Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve FDP liderlerini birlik olma ihtiyacını kabul etmeye zorlayacağını öne sürmüştü. Ancak Berlin'deki anlaşmazlık yatışma belirtisi göstermedi. Beklenmedik hareket Avrupa'nın en büyük ekonomisini siyasi kargaşaya sürükledi ve muhtemelen Mart ayında erken seçime yol açacak" ifadelerini kullandı.



Haberin Devamı

Guardian, ABD seçimlerinde Trump'ın galip gelmesi ile Avrupa liderlerinin olası bir ticaret savaşı da dahil olmak üzere büyük zorluklarla karşı karşıya kalacağı bu dönemde Almanya'yı uzun süreli bir belirsizlik sürecinin beklediğini iddia ediyor.

ABD'li Washington Post gazetesi de 'Almanya'da koalisyon çöktü' başlıklı haberinde Scholz'un kararının, belirsiz bir dönemde yeni çalkantılara yol açtığını öne sürdü. Koalisyon hükümetinin en başından beri istikrarsız olduğunu belirten WP, Alman hükümetinin şimdi neredeyse felç olduğunu yazdı.