Almanya'da Boşanma Davası Nasıl Açılır? Almanya'da Boşanma Şartları Nelerdir

Almanya'da boşanma davası açılarak bu davanın neticelenmesi mümkün. Tabii bunu gerçekleştirmek için belli şart ve koşullar ile kriterleri yerine getirmek gerekmektedir. Bu durum Almanya vatandaşı ya da Türk vatandaşı olunmasına göre farklı sonuçlar doğurmaktadır.

Almanya'da Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eğer her iki eş de Alman vatandaşı ise Almanya'da boşanma davası açılabilmektedir. Ancak bu koşullar altında Türkiye'de bir boşanma davası açılırsa, bu davanın Almanya'da geçerliliği bulunmaz. Böyle durumlarda Almanya'da tekrar boşanma davası açılması gerekir. Almanya'da boşanma davasının sonuçları ayrıca farklılık gösterebilmektedir. Bu sebepten dolayı Türkiye'de Almanya'nın vereceği karar temyize götürülebilir.

Ayrıca eşlerden biri Alman diğeri Türk vatandaşı ise her iki ülkede de boşanma davası açılabilmektedir. Ancak bu durumda ilk olarak hangi ülkede açılır ise o ülkedeki kararın verilmesi beklenir. Buna bağlı olarak her iki ülke kapsamındaki sonuç diğer ülke üzerinden temyize götürülebiliyor. Bu şartlar altında hangi ülkede karar verilirse o ülkenin kararı geçerli sayılabilmektedir.

Almanya'da Boşanma Şartları Nelerdir?

Almanya'da boşanmak için ele alınması gereken belli başlı bazı şart ve koşullar bulunuyor. Bu kriterler Türkiye'deki koşullara göre farklılık yaratabilmektedir.

- Boşanacak olan çiftlerin dava açmadan önce en az 1 yıl kadar ayrı kalması gerekmektedir,

- Bu süreç içerisinde eşler farklı evlerde ikamet etmelidir,

- Bu durum aynı zamanda aynı evde yaşayıp yatak odalarını ayırma ve masrafları paylaşma gibi durum kapsamında da gerçekleşebilmektedir,

- Evlilik süresi içerisinde ödenen sigorta primleri toplanmak suretiyle ortak şekilde ikiye bölünür,

- Boşanma davasında eşlerden biri hiç çalışmasa bile, çiftlerin toplam sigorta primin yarısı diğer eşe geçmektedir,

- Boşanma davası için maddi yükümlülüğü çiftler eşit olarak karşılamak zorundadır,

- Avukat masrafları her iki taraf için de eşit olarak ödenir,

Bu gibi kriterler ele alınmak suretiyle Almanya'da boşanma davası açılabilmektedir.