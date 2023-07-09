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Almanya'da BND depremi... Telekulak skandalı gündeme bomba gibi düştü

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#Almanya#BND#Dünya
Almanyada BND depremi... Telekulak skandalı gündeme bomba gibi düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 13:19

Rusya’da, paralı asker grubu Wagner’in başlattığı ayaklanmayı Başbakanlığa geç haber verdiği gerekçesiyle eleştirilen Alman dış istihbarat servisi Almanya Federal Haber Alma Teşkilatı’nın (BND), ayaklanmadan haberdar olduğu ve Wagner lideri Yevgeny Prigojin ile Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko arasındaki uzlaşma görüşmelerini dinlediği iddia edildi.

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İstihbarat dünyasında sayılı birimler arasında gösterilen BND, geçen ay Rusya’da yaşanan ayaklanmalarla ilgili eleştirilerin hedefi olmuştu.

Spiegel dergisi başta olmak üzere birçok medya kuruluşu BND’nin Rusya’daki gelişmeleri takip edemediğini, ayaklanma başladıktan ve medyaya düştükten sonra durumu Başbakanlığa bildirdiği eleştirilerinde bulundu. Federal Meclis Savunma Komisyonu da istihbarat şefinden konuyla ilgili olarak açıklama istemişti.

Bu konu bir televizyon programına konuk olan Başbakan Olaf Scholz’a da soruldu.

Sunucu Maischberger, Scholz’a, BND’nin Wagner birliklerinin ayaklanmasından hükümeti çok geç haberdar ettiğine dair basında çıkan haberlerin doğru olup olmadığı sordu.

Scholz ise istihbarat servislerinin ‘önceden haberdar olmadığını’ ancak daha sonra gözlemlenecek olanları rapor ettiklerini ifade etti.

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Almanyada BND depremi... Telekulak skandalı gündeme bomba gibi düştü

GÜVENLİK GARANTİSİ PAZARLIĞI

Ancak WDR ve NDR’nin ortak Haber araştırma grubuna göre BND, Wagner lideri Prigojin ile Belarus lideri Alexander Lukaşenko arasındaki iletişimi takip etti.

Haberde, BND’nin Lukaşenko’nun arabulucu rolünü doğrudan öğrendiği belirtildi. Lukaşenko, darbe girişimini durdurması karşılığında Prigojin için güvenlik garantisi pazarlığı yapmıştı.

SÖZCÜ YORUM YAPMADI

Ancak BND sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmak istemedi. Sözcü, BND’nin, Federal İstihbarat Servisi ilgili konularda sadece federal hükümete ve Federal Meclis’in gizli olarak toplanan yetkili komisyonlarına rapor verdiğine dikkati çekti.

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BİR HAFTA ÖNCE İŞARETLERİ VARDI

WDR ve NDR’nin araştırmalarına göre BND, Wagner grubunun Kremlin’e karşı olası bir ayaklanmasına dair bir hafta öncesinden belli belirsiz bir işarete sahipti.

BND, müttefik devletin istihbaratlarıyla yaptığı görüşmelerde edindiği bilgiyi doğrulamaya çalıştı.

Ancak ilk etapta başarılı olamadı. Bu nedenle Başbakanlığın hemen bilgilendirilmediği kaydedildi.

Ayrıca BND’nin olaylarla ilgili ilk uyarısını Alman hükümetine cuma akşamı, yani Wagner birliklerinin Rus askeri tesislerini ve Rus kenti Rostov’u işgal etmesinden önceki akşam verdiği iddia edildi.

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#Almanya#BND#Dünya

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