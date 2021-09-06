Almanya’da birlik partilerinin düşüşü sürüyor

Kendi partisinden dahi aradığı desteği bulamayan CDU/CSU adayı Armin Laschet, geçtiğimiz günlerde seçim kampanyasını yürütecek ekibi tanıttı. Ancak son anketlerde birlik partilerindeki düşüşün önüne geçilemedi.

Başbakanlık seçimlerine 3 hafta kala yapılan ankette, SPD’nin yükselişinin sürdüğü ortaya çıktı. Insa kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, CDU/CSU bir önceki haftaya göre 1 puan kaybederek yüzde 20’ye geriledi. Son 11 yılda ilk kez CDU/CSU ile arasındaki farkı bu kadar açan SPD’nin oy oranı ise yüzde 25 olarak görüldü. En çok tercih edilen başbakan adayı ise açık ara farkla SPD’nin adayı Olaf Scholz oldu. Alman Tagesspiegel gazetesine demeç veren Scholz, Yeşiller ile siyasi taslaklarının örtüştüğünü belirterek, birlikte hükümet kurabileceklerini söyledi.

SCHOLZ ÖNDE

Mevcut yasama döneminde Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı olarak görev alan Scholz anketlerde yüzde 32 oy oranıyla birinci, Yeşiller’in adayı Annalena Baerbock yüzde 13 ile ikinci ve CDU/CSU’nun adayı Armin Laschet yüzde 10 ile üçüncü sırada yer aldı. CSU Genel Başkanı Markus Söder, son anketlere göre durumun birlik partileri için çok ciddi olduğunu belirtti.

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