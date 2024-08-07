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Almanya'da bir otelde çökme: 1 kişi öldü, 8 kişi mahsur kaldı

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#Almanya#Otel#Çökme
Almanyada bir otelde çökme: 1 kişi öldü, 8 kişi mahsur kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 10:35

Almanya'da Moselle Nehri'ne yakın bir otelde meydana gelen kısmi çökme sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi mahsur kaldı. Ekiplerin oteldeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Kröv kasabasında Moselle Nehri'ne yakın bir otelde yerel saatle 23.00 sıralarında kısmen çökme meydana geldi.

Bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, binada 14 kişinin bulunduğu belirtildi. Polisten yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin mahsur kaldığı, 5 kişinin ise yara almadan kurtulduğu aktarıldı. Mahsur kalan bazı kişilerle iletişim kurulabildiği ifade edildi.

Ekiplerin oteldeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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#Almanya#Otel#Çökme

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