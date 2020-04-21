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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 00:24,Son Güncelleme:

Almanya'da bir günde 5 Türk corona virüsten hayatını kaybetti

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Almanya'da bir günde 5 Türk corona virüsten hayatını kaybetti
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Almanya'da son 24 saatte 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg, Nürnberg ve Münih bölgelerinden 5 Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle ölen Türklerin sayısı 92'ye yükseldi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı 146 bin 653'e, can kaybı sayısı ise 4 bin 706'ya çıktı.

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