Almanya'da bıçaklı dehşet! 3 ölü, 6 yaralı

Würzburg şehrinde Barbarossaplatz'da bıçaklı bir saldırgan, şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırdı.

Saldırı sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken bazıları ağır olmak üzere en az 6 kişiyi de yaralandı.

Polisin şüpheliyi bacağından vurduğu ve akabinde gözaltına aldığı açıklandı.

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