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Dünya
hurriyet.com.tr - AA
Haber Giriş: 25.06.2021 - 20:04 | Son Güncelleme:

Almanya'da bıçaklı dehşet! 3 ölü, 6 yaralı

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Almanya'da bıçaklı dehşet! 3 ölü, 6 yaralı

Almanya'nın Wurzburg kenti bıçaklı saldırıyla sarsıldı... Saldırıda üç kişi hayatını kaybederken, altı kişi yaralandı. Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Würzburg şehrinde Barbarossaplatz'da bıçaklı bir saldırgan, şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırdı.

Saldırı sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken bazıları ağır olmak üzere en az 6 kişiyi de yaralandı.

Polisin şüpheliyi bacağından vurduğu ve akabinde gözaltına aldığı açıklandı.

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