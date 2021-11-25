Almanya'da benzeri görülmemiş acil durum! Merkel gece yarısı ofisine çağırdı

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Dün Almanya'da yeni bir dönem resmen başladı. Geleceğin Başbakanı Olaf Scholz 3 partinin koalisyon konusunda anlaştığını duyurdu ve asgari ücretten, oy kullanma yaşına kadar alınan pek çok kararı tek tek açıkladı.

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VAKA SAYISI REKOR KIRDI

Ancak Almanya'nın bu sıralar ana gündemi kontrolsüz bir şekilde artan koronavirüs vakaları. Açıklanan resmi verilere göre, ülkede son 24 saatte 351 Koronavirüs ölümü gerçekleşti toplam ölü sayısı 100 bin 119'a ulaştı. Hastanelerin yoğun bakımlarında yer kalmadı, ameliyatlar ertelendi.

PEŞ PEPE UYARILAR: ŞİMDİYE KADAR BENZERİ GÖRÜLMEDİ

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ülkede şimdiye kadar benzerinin yaşanmadığı acil duruma doğru gidildiğini açıklarken Sağlık Bakanı Jens Spahn peş peşe yaptığı 'Ulusal bir acil durumdayız' uyarısını yeniledi.

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MERKEL GECE YARISI OFİSİNE ÇAĞIRDI

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Görevinin resmi olarak bitmesine sayılı günler kala Almanya Başkanı Merkel, ülke genelinde 2 hafta sürecek bir kilitlenme uygulamak istedi ancak talebi hükümet tarafından engellendi.

Kısıtlama kararı konusunda ısraraından vazgeçmeyen Merkel yeni bir hamle yapıp Olaf Scholz ve yeni hükümet partilerinin liderlerini koalisyon anlaşması üzerinde anlaşmaya varmalarından saatler önce Salı gecesi geç saatlerde başbakanlığa çağırdı. Bild gazetesine göre, Merkel liderlere sokağa çıkma yasağını kabul etmeleri için baskı yaptı ancak sonuç yine hüsran oldu.

YENİ HÜKÜMET KAPIYI KAPATTI

Koronavirüs kısıtlamalarına karşı olduğu bilinen Scholz, yeni koalisyon anlaşmasını açıklamak için düzenlediği basın toplantısında "Aşılama bu salgından kurtulmanın yolu" dedi ve kısıtlamalara yolu tamamen kapattı. Yeni hükümet krizle mücadelede aşılamaya odaklanmak için yeni bir görev gücü oluşturmaya hazırlanıyorlar.