Almanya'da beklenen istifa geldi!

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Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht az önce istifasını açıkladı. Alman basını geçtiğimiz hafta bakanın istifa etmesinin beklendiğini ve yerine alternatif bir isim arandığını duyurmuştu.



MESAJI TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Savunma Bakanı Christine Lambrecht, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesaj nedeni ile eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Lambrecht, Berlin'deki yeni yıl kutlamaları sırasında paylaştığı mesajında “Avrupa'nın ortasında bir savaş sürüyor, bundan pek çok özel izlenim edinebildim" derken arkada havai fişeklerin patladığı görülüyor.



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Alman bakan mesajında Ukrayna'daki savaşınveşansına yol açtığını belirtiyor ve teşekkür ediyor.

Alman basını ve muhalefet, bakanın yaklaşık bir dakika süren mesajını “saçma ve anlamsız” olarak eleştirirken, istifa çağrılarını yineledi.

OĞLUNU ALMAN ORDUSUNA AİT HELİKOPTERLE SEYAHATE GÖTÜRDÜ

Ancak Alman bakanın tek eleştirildiği konu bu değil. Lambrecht'in 21 yaşındaki oğlunu Alman ordusuna ait helikopterle seyahate götürmesi sonrası 5 bin kişinin katılığı bir ankette, katılımcıların yüzde 77'si Lambrecht'in görevden alınmasını desteklediğini ifade etmişti.

Eleştirmenler kabinenin başarısız bakanları arası gösterdikleri Lambrecht'in Alman savunmasına liderlik etme yeteneğini sorgularken Alman basınında yer alan makalelerde 'bakanın artık savunulamaz bir noktaya geldiği' belirtilmişti.