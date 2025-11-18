×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Almanya'da Başbakanlık binasında Filistin eylemi: Aktivistler duvara kırmızı boyayla 'failler' yazdı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Berlin#Filistin
Almanyada Başbakanlık binasında Filistin eylemi: Aktivistler duvara kırmızı boyayla failler yazdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 15:19

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek ve Alman hükümetinin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararını protesto etmek için Başbakanlık binası önünde toplanan insan hakları aktivistleri, binanın duvarına kırmızı boyayla "failler" yazdı.

Haberin Devamı

"Peacefully Against Genocide" grubu aktivistleri, Başbakanlık binası önünde eylem yaptı. Aktivistler binanın ön cephesine kırmızı boyayla "failler" (Taeter) yazdı ve el izlerini sürdü. Olay yerine gelen polisler, aktivistlere yönelik işlem yaptı.

Grup üyelerinden Elsa, "Peacefully Against Genocide" grubu aktivistlerinin Alman hükümetinin İsrail'e uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı almasından dolayı Başbakanlık binasının duvarına "failler" yazdığını belirtti.

Alman hükümetinin kararına gerekçe olarak ateşkese iyi bir şekilde uyulduğunu gösterdiğini aktaran Elsa, ancak bir aydan daha az bir sürede ateşkesin 282 kez ihlal edildiğini bildiklerini ifade etti.

Elsa, "Alman hükümetinin tepkisi ise kısıtlamayı kaldırmak ve İsrail'e normal şekilde silah tedarik etmeyi sürdürmek oldu, soykırımcı bir hükümete." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİsrailin kaçırdığı çocuklar işkenceyi anlattı: Yardım noktalarında alıkonuldular, aylarca dünyadan izole edildilerİsrail'in kaçırdığı çocuklar işkenceyi anlattı: Yardım noktalarında alıkonuldular, aylarca dünyadan izole edildilerHaberi görüntüle

Dün bir okulun bombalandığını, 13 öğrenci ve öğretmenin hastanede olduğunu belirten Elsa, Gazze'de hastanelerin de kalmadığına dikkati çekti.

Elsa, "Alman hükümeti bu soykırımcı hükümete silah göndermeye devam ediyor ve biz buna izin veremeyiz. Bu yüzden bugün aktivistler duvara 'failler' yazdı çünkü burada yaşadığımız için bir sorumluluğumuz var." dedi.

Alman hükümetinin İsrail'e destek vermeyi ve silah sağlamayı bırakmasını talep ettiklerini vurgulayan Elsa, "Hükümetin bizim adımıza soykırıma ortak olmasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Gözden KaçmasınNetanyahudan BMGKnin Gazze kararına ilk yorum: Barış ve refaha yol açacakNetanyahu'dan BMGK'nin Gazze kararına ilk yorum: Barış ve refaha yol açacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Berlin#Filistin

BAKMADAN GEÇME!