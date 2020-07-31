MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlmanya'da bankaya biber gazlı saldırı
GeriDünya Almanya'da bankaya biber gazlı saldırı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 19:17,Son Güncelleme:

Almanya'da bankaya biber gazlı saldırı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya'da bankaya biber gazlı saldırı
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın başkenti Berlin’de soyguncular AVM içerisinde bulunan banka şubesine biber gazıyla saldırdı. Soygunların yakalanması çalışma başlatılırken, gazdan etkilenen çalışanlar hastaneye kaldırıldı.

Berlin'de Hermannplatz Meydanı'ndaki AVM'nin içinde bulunan banka şubesi maskeli 4 soyguncu tarafından saldırıya uğradı. Soyguncular, banka şubesine ellerindeki biber gazını sıkarak, çalışanları etkisiz hale getirdi. Saldırının ardından yapılan anonslar ile müşterilerin AVM'yi terk etmesi çağrısında bulunulurken, çok sayıda polis ve ambulans olay yerine intikal etti. Bölge ekipler tarafından güvenlik çemberine alındı. Polis, AVM'ye giriş ve çıkışlar ile Avm'nin altında bulunan metro durağını ulaşıma kapattı. Ekipler, soyguncuların AVM içinde saklanmış olabilme ihtimallerine karşı 4 katlı binada arama çalışmalarına devam ediyor. Saldırganların, bankayı soyup soymadıkları henüz bilinmezken, gazdan etkilenen çalışanlar hastaneye kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle