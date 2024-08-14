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Almanya'da askeri üs kapatıldı: Sabotaj şüphesi

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#ALMANYA#Askeri Üs#Sabotaj
Almanyada askeri üs kapatıldı: Sabotaj şüphesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 17:51

Almanya'da Köln-Wahn Askeri Hava Üssü'nün, sabotaj şüphesiyle giriş çıkışlara bir süreliğine kapatıldığı bildirildi. Üsse verilen suyun değerlerinde anormal bir artış görüldüğü ve içme suyuna inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arne Collatz, Berlin'de düzenlenen basın toplatasında, Kölln-Wahn üssünün izinsiz bir giriş sebebiyle kapatıldığını belirterek, "Sabotaj şüphesi de var." ifadesini kullandı.

Collatz, ilgili makamların olayı araştırdığını aktardı.

Alman Ordusu Sözcüsü Ulrich Fonrobert de Köln-Wahn Askeri Hava Üssü'nde yaptığı açıklamada, bu gece su dağıtım tesisine giden alandaki çitte bir delik tespit edildiğini belirtti.

Fonrobert, fail ya da faillerin bulunabilmesi için üssün bir süre kapatıldığı ancak yoğun aramalara rağmen henüz bulunamadığı bilgisini paylaştı.

Üsse verilen suyun değerlerinde anormal bir artış görüldüğünü, kirletilmiş olabileceğini kaydeden Fonrobert, içme suyundan alınan numunelerin incelenmesine devam edildiğini, bu yüzden üsteki suyun kesildiğini söyledi.

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Fonrobert, olayı ciddiye aldıklarını, güvenlik birimlerinin olayı açıklığa kavuşturması için çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

Fonrobert, bir süre sonra üssün kapılarının tekrar açıldığını bildirdi.

Öte yandan, Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, Almanya'nın Geilenkirchen kentinde bulunan NATO üssü de sabotaj şüphesiyle kapatıldı.

Köln-Wahn Askeri Hava Üssü'nde, Alman ordusunun birçok biriminin yanı sıra Alman hükümet üyelerinin ve üst düzey bürokratların seyahatlerinden sorumlu olan birim de yer alıyor.

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#ALMANYA#Askeri Üs#Sabotaj

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