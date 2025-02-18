Almanya’da aşırı sağın vitrin yüzü: Şansölye adayı ırkçı Alice

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Alice Elizabeth Weidel (46) hali hazırda Alman kamuoyunu en tedirgin edici isimlerinden biri. Göç, İslam ve AB karşıtı açıklamalarıyla Alman müesses nizamına karşı duran, gittiği birçok yerde yuhalanan Weidel, ABD’de işbaşı yapan Donald Trump yönetiminden ise büyük destek buluyor. Trump’ın sağ kolu iş insanı Elon Musk ile X platformunda söyleşiye çıkan Alice Weidel, geçtiğimiz günlerde Münih Güvenlik Konferansı’nda da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüştü. Vance, Avrupalı liderlere, ‘seçmen tercihlerine saygı gösterin’ diye ders verirken önceki akşam düzenlenen dörtlü televizyon düellosuna ilk kez AfD adayı Alice Weidel de katıldı.

BÜYÜK İZLEYİCİ ÇEKTİ

RTL’de yayınlanan program 7.55 milyon izleyiciyle yüzde 25.2’lik bir izlenme oranına ulaştı. AfD seçim anketlerinde ikinci parti konumunu korurken Alice Weidel de giderek daha fazla merak uyandırıyor. Fransa’da aşırı sağcı Marine Le Pen, İtalya’da popülist Giorgia Meloni’den sonra Avrupa siyaset sahnesine faşist yeni bir lider mi geliyor? Her ne kadar Almanya’da diğer partiler AfD ile koalisyonu baştan reddetse de Weidel’ın asıl hedefinin 2029’da yapılması öngörülen bir sonraki seçimler olduğu konuşuluyor.

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DEDESİ NAZİLERDE YÖNETİCİ

AfD daha çok Doğu Almanya’dan oy alsa da Weidel Batı Almanya doğumlu. Gutersloh’ta dünyaya gelmiş, Bayreuth Üniversitesi ekonomi mezunu. Dedesi Nazi döneminde Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nde yüksek düzeyde görevler almış. Genç Weidel, Hıristiyan Demokrat Parti yanlısı Kondrad Adenauer Vakfı ve Eğitim Bakanlığı bursu ile Çin’e gidiyor, Çince öğreniyor, İsviçre Credit Suisse, Goldman Sachs, Frankfurt’ta Allianz Global Investors gibi şirketlerde yatırım uzmanı olarak çalışıyor.

EŞCİNSEL VE İKİ ÇOCUKLU

Eşcinsel olduğunu gizlemeyen siyasetçinin partneri Sri Lanka kökenli. İsviçre’de yaşayan ikilinin evlat edindikleri iki oğulları var. Aslında ilk bakışta yaşam tarzıyla yabancı, göç karşıtı, muhafazakâr seçmenin desteklediği AfD ile örtüşen bir portre gibi durmasa da vitrininde yer aldığı faşist AfD’ye bir yandan da ‘her kesimden seçmene açığız’ mesajı verme imkânı da sunuyor.

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AFD’NİN YÜKSELEN İSMİ

Weidel 2013 yılında Almanya’nın Avrupa Birliği’ni ve NATO’yu terk etmesini, Euro’dan vazgeçilerek Alman Markı’na (DM) geri dönülmesi hedefiyle kurulan sağ popülist Almanya için Alternatif’e (AfD) aynı yıl üye oldu. 2017 yılında da sonradan Nazi dönemini Almanya’nın bin yıllık tarihinin ‘hafif bir kuş pisliği’ olarak değerlendiren ve Türk kökenli eski Federal Hükümet’in Yabancılar, Sığınmacılar ve Uyumdan Sorumlusu Aydan Özoğuz için “Tanrı’nın izniyle onu geldiği yere gönderip çöp artıkları gibi imha ederiz” tehdidine bulunan Alexander Gauland’la birlikte AfD Genel Başkanlığına getirildi. 2017’de milletvekili seçilen Weidel, 2021’den beri de Tino Chrupalla ile birlikte AfD’nin eş başkanı.

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TV MÜNAZARASININ KAZANANI MERZ

Almanya’da son anketlerde merkez sağcı CDU/CSU yüzde 29, AfD yüzde 21, SPD yüzde 15, Yeşiller ise yüzde 13 oy alıyor. CDU adayı Friedrich Merz, AfD adayı Alice Weidel, SPD adayı Olaf Scholz ve Yeşiller adayı Robert Habeck önceki akşam Tv münazarasına çıktı. Anketlere göre en iyi performansı Merz gösterdi.

AfD NE İSTİYOR

-23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçim öncesi “öyle bir niyetimiz yok” dese de AfD Almanya’nın AB’yi ve NATO’u terk etme politikasında hâlâ ısrar ediyor.

- Almanya kapılarının sığınmacılara kapatılmasını istiyor. Suç işleyen göçmenlerin sınır dışından yana.

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- AfD’nin içinde aşırı sağcıların savunduğu “Remigration” (tersine göç-geri gönderme) politikasına sahip çıkanlar, yani Alman vatandaşı olsalar bile Almanya’da yaşayan 20 milyonun üzerindeki göçmen kökenlinin ülkelerine geri gönderilmesini isteyenler var.