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Almanya'da aşırı sağcı AfD milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

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#Almanya#AFD#Milletvekili
Almanyada aşırı sağcı AfD milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 16:15

Almanya'da Gera Savcılığının talebiyle aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Thüringen Eyalet Meclisi Milletvekili Björn Höcke'nin dokunulmazlığının kaldırıldığı bildirildi.

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Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Thüringen Eyalet Meclisinin Adalet Komisyonu, Höcke'nin dokunulmazlığını kaldırdı. Böylelikle Höcke hakkında soruşturma yapılmasının yolunu açtı.

Höcke'nin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden Gera Savcılığının, AfD milletvekilinin 3 Ekim 2022'de Gera'da yaptığı bir konuşmada, Alman devletini aşağıladığı gerekçesiyle soruşturma yürüteceği ifade edildi.

Devletin ve sembollerinin aşağılanmasını suç sayan Alman Ceza Kanununa göre bir toplantıda Federal Almanya Cumhuriyeti'ne, eyaletlere veya anayasal düzene hakaret eden ya da alenen aşağılayan kişilere 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

AfD'de aşırı sağın en radikal temsilcilerinden biri olan, partinin Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanlığını da yapan Höcke'nin daha önce de dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Höcke son olarak Halle Eyalet Mahkemesinde iki kez hakim karşısına çıkmış ve "anayasaya aykırılık teşkil eden ve terör örgütlerine ait slogan kullandığı" gerekçesiyle toplam 16 bin 900 avro para cezasına çarptırılmıştı.

 

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#Almanya#AFD#Milletvekili

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