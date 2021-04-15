Almanya’da aşı sıkıntısı

Almanya’da aşılama sürecinin hızlandırılması için, Paskalya tatilinden sonra muayenehanelerde aile hekimlerinin aşı yapması sağlanmıştı. Muayenehanelerde ilk hafta yoğun bir şekilde aşılama gerçekleştirirken, doktorlar şimdi de yetersiz aşıdan şikâyetçi. Alman Tabipler Birliği, muayenehanelere yeteri kadar aşı verilmediğini belirterek, aşı kampanyasının bundan zarar görebileceğini açıkladı. Birlik Başkanı Andreas Gassen, “Anlaşılan aşı merkezlerine daha fazla aşı gönderebilmek için muayenehanelere daha az aşı veriliyor.

Doktorlara verilen aşıların sayısı yarıya indi“ dedi. Gassen, bakanlığın dengeyi sağlamak için muayenehanelere daha fazla AstraZeneca aşısı gönderdiğini ancak buna ilginin çok büyük olmayacağını tahmin ettiklerini belirtti. Alman virologlar da Almanya’nın aşı stratejisinin başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek hükümeti uyardı. Uzmanlar, ABD menşeili Johnson&Johnson aşısının Avrupa’ya tedariğinin durdurulmasından sonra aşı kampanyasının ağır darbe alacağını kaydetti. Virologlar, federal hükümetin acilen ve gerekirse AB’den bağımsız olarak mRNA aşısı siparişi vermesini istedi.



RANDEVU İLE ALIŞVERİŞ

Münih kent idaresi de aldığı bir kararla 16 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere halka açık alanlarda bütün gün alkol içilmesini yasakladı. Günlük zorunlu gıda ve sağlık ihtiyaçları dışında alışveriş yapmak isteyenler için en az 48 saat öncesinden test yaptırma zorunluluğu getirildi.

‘MODERNA 6 AY SONRA DA KORUYOR’

ABD’li ilaç şirketi Moderna, COVID-19 aşısı ile ilgili elde edilen yeni verileri açıkladı. England Journal of Medicine’de yayınlanan verilere göre aşısın virüse karşı korumada yüzde 90’dan fazla etkili olduğu ve ikinci dozundan altı ay sonra da ağır hastalıklara karşı yüzde 95’in üzerinde etkili olduğu bildirildi.

AŞILAR LİBYA’YA ULAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, Libya’ya 150 bin doz koronavirüs aşısının teslim edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Ankara’dan yola çıkan 150 bin doz COVID-19 aşısı Libya’ya ulaştırıldı. Aşılar Libyalı yetkililere teslim edildi” ifadesine yer verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya’nın salgınla mücadelesine destek için aşı gönderileceğini geçtiğimiz gün duyurmuştu.

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