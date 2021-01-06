Almanya’da aşı krizi: Niye az sipariş verdiniz?

Almanya’da hükümet ortağı Sosyal Demokratlar (SPD), durumun aydınlığa kavuşturulması için araştırma komisyonu kurulmasını istiyor. Üçü de Hristiyan Birlik Partili olan Başbakan Angela Merkel, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen eleştirilerin hedefindeki isimler.

SPD’nin bu yıl yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı olan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, acilen cevaplandırılması talebiyle dört sayfalık bir soru kataloğu hazırladı. SPD milletvekili Florian Post da, ihmalin tam olarak aydınlatılması için araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

MİKTAR YETERSİZ KALDI

Almanya’da 9 günde 265 bin aşı yapıldı. Uzmanların “yeterli miktarda aşı olsa, iki ya da üç ay içinde nüfusun yüzde 60’ı aşılanabilir” şeklindeki açıklaması, aşı yetersizliği tartışmalarını alevlendirdi. Amerikan Pfizer ile ortaklık kuran BioNTech’in aşı geliştirmede ilerleme kaydettiği yaz aylarında belli olmuştu. Şimdi, AB Komisyonu’nun niye BionNTech ile değil de ilk önce Fransız Sanofi, İngiliz AstraZeneca ve J&J ile sözleşme yaptığı tartışılıyor, ABD’nin BioNTech’e verdiği 600 milyon dozluk sipariş örnek gösteriliyor. Öte yandan dün Merkel’in, Rusya lideri Vladimir Putin ile ortak aşı üretimini görüştükleri belirtildi.

KARANTİNA UZADI

Bu arada Merkel başkanlığında dün yapılan korona zirvesinde, 10 Ocak’ta sona erecek kısıtlamaların 31 Ocak’a kadar uzatılması kararlaştırıldı, ayrıca mevcut önlemler sertleştirildi. Buna göre, son 7 günde 100 bin kişide 200’den fazla vaka görülen yerlerde vatandaşların hareket alanı 15 kilometre ile sınırlandırıldı. Mevcut durumda 70 il ve ilçe bu kapsamda bulunuyor.