Almanya’da anketlerde Yeşiller önde

CDU ile CSU arasında yaşanan başbakan adayı kavgası ve muhafazakâr kanadın, CSU lideri Markus Söder’i değil, “büyük kardeş” CDU lideri Armin Laschet’i başbakan adayı gösterme kararı alması, kan kaybına yol açtı. 26 Eylül’de yapılacak seçimlere Annalena Baerbock liderliğinde katılma kararı alan Yeşiller, kamuoyu yoklamalarında CDU/CSU’yu sollayıp ilk sıraya yerleşti. Son yapılan anketlerde Yeşiller’in yüzde 28, CDU/CSU’nun yüzde 21, SPD’nin yüzde 13, Hür Demokrat Parti’nin yüzde 12, Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 11 ve Sol Parti’nin yüzde 7 oy alacağı saptandı.

Verilere göre, adaylık tartışmaları öncesi oy oranı yüzde 28 olan CDU/CSU yüzde 7 oy kaybına uğrarken, Yeşiller’in oy oranı yüzde 6 arttı. Anketlerin şekillenmeye başlamasıyla birlikte, Almanya’da Angela Merkel’den sonra Annalena Baerbock’un “ikinci kadın başbakan” olmasının beklendiği belirtiliyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara