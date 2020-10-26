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Haber Giriş: 26.10.2020 - 13:55 | Son Güncelleme:

Almanya’da 8 bin 685 yeni vaka

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Almanya’da 8 bin 685 yeni vaka
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Almanya’da son 24 saatte 8 bin 685 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da son 24 saatte 8 bin 685 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini toplam vaka sayısının 437 bin 866’a yükseldiğini açıkladı.

Açıklamaya göre son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybettiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 56’ya yükseldi.

Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 321 bin 600 kişinin iyileştiği kaydedildi.

MERKEL, “BİZİ ÇOK ZOR AYLAR BEKLİYOR”

Almanya Başbakanı Angela Merkel partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) eyalet meclis grup başkanları ile yaptığı video konferans toplantısında, "Bizi zor, çok zor aylar bekliyor" dedi.

Merkel, gelecek aylar içerisinde korona virüs vakalarının sayısının hızlı bir şekilde artacağını ve Şubat ayına kadar büyük etkinliklerin düzenlenmesinin mümkün olmayacağını tahmin ettiğini söyledi.

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