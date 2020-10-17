Almanya'da 70 bin kişi karantinaya alındı!

Almanya’da koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirerek, halkı uyardı.

Merkel’in açıklamalarının ardından korkutan açıklama ise Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann’dan geldi.

Laumann 70 bin kişinin karantina altına alındığı açıkladı. Eyalet genelinde haftalık 400 bin test yapılandığını açıklayan Bakan Laumann, korona virüsünün yayılmasına karşı koruyucu önlemleri arttırmaya karar verildiğini söyledi.

Laumann, yaya bölgelerinde yakın temasın kısıtlanmasını sağlayacak önlemler ve genişletilmiş maske gereksinimi ve ayrıca 23:00'den itibaren yüksek enfeksiyon oranlarına sahip bölgelerde sokağa çıkma yasağı dahil olmak üzere önlemeleri uygulamaya koyacaklarını dile getirdi.

Laumann, salgınla mücadelede teması azaltmanın önemine değinerek kış aylarında kapalı mekanların enfeksiyon riskini arttırdığı için havalandırma, metrekareye düşen insan sayısı kuralı uygulanmasına dikkat edilmesini istedi.

Eyaletin 21 şehri, riskli şehir ve bölge olarak ilen edilmiş bulunuyor. 17 milyon nüfusuyla Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya, Türkiye dışında en çok Türkün yaşadığı yer olarak biliniyor. Eyalet genelinde 1 milyonun üzerinde Türk vatandaşı yaşıyor.