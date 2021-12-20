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Almanya'da, 7 gence cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen antrenör tutuklandı

#ALMANYA#Dünya#Cinsel İstismar
Almanyada, 7 gence cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen antrenör tutuklandı

Almanya’da futbol teknik direktörlüğü yapan Sven B. 7 gence cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

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Almanya’da Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden’deki, SV Wehen Wiesbaden spor kulübünde teknik direktörlük yapan 34 yaşındaki Sven B. 7 gence önce uyuşturucu verdiği ve ardından da cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Savcılık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, teknik direktör hakkında Temmuz 2019'dan beri cinsel istismar ve yetişkin pornografisi üretme şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü belirtirken, şahsın kaçma ihtimalinin de göz önüne alınarak 9 Aralıktan beri gözaltında tutulduğunu bildirdi.

Polis ekiplerinin futbol kulübünün tesislerinde yaptığı araştırmalarda cinsel istismar görüntülerine ulaştığı öğrenilirken, istismara uğrayan gençlerin kulüp oyuncuları olup olmadığı henüz belirlenmedi.

Antrenörün, 2007-2014 yılları arasında 2 gence daha tacizde bulunduğu iddialar arasında yer alırken, olayın duyulmasının ardından SV Wehen Wiesbaden, teknik direktöre karşı devam eden soruşturmayı doğruladı ve görevine son verdi.

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#ALMANYA#Dünya#Cinsel İstismar

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