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Almanya'da 3 kişi casusluk şüphesiyle tutuklandı

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#Almanya#Casusluk#Ermenistan
Almanyada 3 kişi casusluk şüphesiyle tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 22:16

Almanya Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna, Rus ve Ermenistan vatandaşı 3 kişinin yabancı bir servis adına casusluk yaptıkları şüphesiyle tutuklandığı belirtildi.

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Almanya’da casusluk şüphesiyle tutuklananlar listesine yenileri eklendi. Almanya Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamada Ukrayna, Rus ve Ermenistan vatandaşı 3 kişinin yabancı bir servis adına casusluk yaptıkları şüphesiyle tutuklandığı belirtildi. Yetkililer tutuklanan 3 kişinin kimliklerini Robert A., Vardges I. ve Arman S. olarak açıkladı. Tutukluların Almanya’ya ülkede yaşayan bir Ukraynalı hakkında bilgi toplamak üzere geldiği aktarıldı.

GEÇEN SENE RUSYA ADINA CASUSLAK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Almanya’da geçtiğimiz yıl Rusya adına casusluk yaptığı şüphesi ile Askeri Tedarik Ajansı’ndan bir yetkili tutuklanmıştı. Kimliği Thomas H. olarak belirlenen Almanya uyruklu zanlının geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu yana Rusya'nın Bonn'daki konsolosluğuna ve Berlin'deki büyükelçiliğine kendi inisiyatifiyle defalarca başvurarak işbirliği teklif ettiği aktarılmıştı.

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#Almanya#Casusluk#Ermenistan

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