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Dünya
DHA
Haber Giriş: 25.05.2020 - 09:31,Son Güncelleme:

Almanya'da 24 saatte 5 kişi Korona'dan hayatını kaybetti

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Almanya'da 24 saatte 5 kişi Korona'dan hayatını kaybetti
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 5 kişi artarak 8 bin 371’e ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 342 artışla 180 bin 328’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 5 kişi artarak 8 bin 371'e ulaştı.

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