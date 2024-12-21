Almanya'daki saldırıda 2 Türk vatandaşı yaralandı

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Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlık, Almanya’nın Magdeburg kentinde yaşanan saldırı hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya’nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İKİ TÜRK VATANDAŞI YARALANDI

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırıda yaralanan 2 Türk vatandaşının hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

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Destek Merkezinin konuya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında dün yaşanan elim saldırıda, iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."

NOEL'E DÖRT GÜN KALA FACİA

Almanya'nın Magdeburg kentinde, bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 80 kişi yaralandı.

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, yaptığı açıklamada, ölenlerden birinin küçük bir çocuk olduğunu belirtti. "Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay" ifadesini kullanan Haseloff, saldırganın gözaltına alındığını belirtti.

Haseloff, Suudi Arabistan kökenli saldırganın Saksonya-Anhalt eyaletinde çalışan bir doktor olduğunu ve 2006'dan bu yana Almanya'da yaşadığını ifade etti.

Alman basınında yer alan haberlere göre, saldırganın 1974 doğumlu Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ve en az 400 metre boyunca aracını kalabalığın üzerine sürdüğü aktarıldı.

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Olayın ardından Noel pazarı kapatılırken, insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bild gazetesinde yer alan habere göre, görgü tanıklarının geldiğini bile görmediği aracın saldırganına Alman polisi hızla müdahale etti.

Saldırının ardından Psikiyatri doktoru olduğu öğrenilen Suudi doktorun aracını durdurun polis, 50 yaşındaki saldırganın araçtan çıkmasını ve "yere yatmasını" emretti.

Suudi doktoru gözaltına alan polis, saldırganın isminin Taleb A. olduğunu açıkladı.

Bağımlı suçluların iyileştirilmesi ve korunması için açılan bir klinikte çalıştığı belirtilen doktorun, saldırıyı düzenlediği aracı kiraladığı açıklandı.

İSLAM KARŞITI

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Özel Harekat Polisleri, Suudi psikiyatristin çalıştığı kliniğe yürüme mesafesi yaklaşık 12 dakika olduğu ifade edilen evine baskın düzenledi.

Saldırıyı tek başına düzenleyen psikiyatristin aracına patlayıcı bir düzenek yerleştiği şüphesinin ardından yapılan incelemelerin ardından patlayıcı madde bulunmadığı açıklandı.

Saldırganın, 2019 yılında Frankfurt Allgemeine gazetesine "İslam karşıtı" olduğunu açıkladığı röportajı ortaya çıktı.

Verdiği röportajda saldırgan, İslam'dan uzaklaştığı için tehdit edildiğini "Bu yüzden tehdit edildim. Suudi Arabistan'a dönersem beni ‘katletmek’ istiyorlardı. Ben de Almanya'ya iltica başvurusunda bulunmaya karar verdim. Geri dönmek zorunda kalıp sonra da öldürülme riskini göze almak mantıklı olmazdı” sözleriyle ifade etti.