Almanya'da 19 Türk asıllı aday meclise girdi

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Almanya seçimleri geçici resmi sonuçlarına göre 19 Türk kökenli milletvekili 21. dönem Federal Mecliste görev yapacak.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) 7, Sol Parti (Die Linke) 7, Hristiyan Demokrat Parti (CDU) 2, Yeşiller (Grüne) 2, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) 1 Türk kökenli milletvekili çıkaran partiler oldu.

Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Mahmut Özdemir, Aydan Özoğuz, Derya Türk Nachbaur ve Serdar Yüksel SPD'den parlamentoya seçilen isimler oldu.

Sol Parti'den ise Gökay Akbulut, Ateş Gürpınar, Ferat Koçak, Cansın Köktürk, Cansu Özdemir, Cem Hamit İnce ve Mirze Edis meclise girmeye hak kazanırken CDU'dan Serap Güler ve Tijen Ataoğlu, Yeşiller'den ise Ayşe Asar ve Filiz Polat milletvekili seçildi.

CSU'dan da Hülya Düber partisinin ilk Türk kökenli milletvekili oldu. Almanya'da geçen dönem de 18 Türk kökenli kişi parlamentoya girmişti.

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AFD DE İKİ TÜRK KÖKENLİ İSMİ ADAY GÖSTERMİŞTİ

Almanya’da seçimlerden ikinci çıkan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin listelerinde yer alan az sayıdaki göçmen kökenli arasında, Türkiye kökenli iki isim dikkat çekmişti. Bunlardan biri kendisini "Hristiyan, bir anne ve gururlu bir Alman" olarak tanımlayan 1981 doğumlu Bilge Leyla, diğeri de 1990 doğumlu Kerim Denis Erdem.

Kerim Denis Erdem geçtiğimiz haftalarda Main Post gazetesine verdiği röportajda kendini 'hoşgörülü' olarak tanımlamış ve “her fikir duyulmayı hak ediyor” demişti.

