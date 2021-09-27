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Almanya'da 18 Türk kökenli milletvekili

#ALMANYA#Seçim #Dünya
Almanyada 18 Türk kökenli milletvekili

Almanya'da yapılan genel seçimde, 18 Türk asıllı aday, milletvekili olarak Federal Meclise girmeye hak kazandı.

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Geçici ilk resmi sonuçlara göre, Aydan Özoğuz, Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Mahmut Özdemir, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel ve Nezahat Baradari, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) milletvekili seçildi.

Almanya’daki genel seçimde son durum: Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı

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Yeşiller Partisinden Cem Özdemir, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat ve Melis Sekmen meclise girmeye hak kazanırken, Sol Partiden Ateş Gürpınar, Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut da seçilen diğer Türk kökenli milletvekilleri oldu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Serap Güler milletvekili seçildi.

Böylece geçen seçimde 14 olan Türk kökenli milletvekili sayısı bu seçimde 18'e yükseldi.

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Bunların dışında ayrıca seçilenler arasında, Türkiye kökenli Rum bir aileden gelen Takis Mehmet Ali de bulunuyor.

Seçimde, 100'ün üzerinde Türk asıllı kişi adaylık açıklamıştı.

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#ALMANYA#Seçim #Dünya