Almanya'nÄ±n Dresden kentinde bulunan ve Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hazinelerinden birine ev sahipliÄŸi yapan GrÃ¼nes GewÃ¶lbe mÃ¼zesinde geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l gerÃ§ekleÅŸen 1 milyar euroluk soygun olayÄ±yla ilgili yeni geliÅŸme yaÅŸandÄ±.Â Dresden eyaletindeki polis yetkilileri olayla ilgili 3 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Polisin, bu sabah erken saatlerde baÅŸkent Berlin genelinde bazÄ± adreslere eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi ve Dresdenâ€™de bulunan GrÃ¼nes GewÃ¶lbe MÃ¼zesiâ€™nde geÃ§en yÄ±l gerÃ§ekleÅŸen yaklaÅŸÄ±k 1 milyar Euro deÄŸerinde tarihi eserin Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± soyguna karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phelenilen 3 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

EÅž ZAMANLI OPERASYONDA 1638 POLÄ°S KATILDI

Polisin mÃ¼cevher, dijital veri, kÄ±yafetlerin de dahil olduÄŸu diÄŸer kanÄ±tlar iÃ§in Ã§oÄŸunlukla Berlinâ€™in Neukoelln semtinde 18 apartman, garaj ve araÃ§ta arama yaptÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Toplam 1638 memurun gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± operasyonda 3 Alman vatandaÅŸÄ±nÄ±n, â€˜hÄ±rsÄ±zlÄ±kâ€™ ve â€˜kundaklamaâ€™ ÅŸÃ¼phesiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve bu kiÅŸilerin sorgu hakimi karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. AyrÄ±ca, gÃ¶zaltÄ±larÄ±n Ã¼lkenin farklÄ± bÃ¶lgelerine gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi de ifade edildi.

NELER OLMUÅžTU?

Almanyaâ€™nÄ±n Dresden kentinde bulunan ve Avrupaâ€™nÄ±n en eski mÃ¼zelerinden biri olan GrÃ¼nes GewÃ¶lbe MÃ¼zesi soyuldu.Â MÃ¼zeden yaklaÅŸÄ±k 1 milyar Euro deÄŸerinde tarihi eser Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.



Olay, yerel saatle sabaha karÅŸÄ± 05.00â€™te gerÃ§ekleÅŸti. Alman medyasÄ±nda yer alana haberlere gÃ¶re elektrik devresini yangÄ±n Ã§Ä±kararak etkisiz hale getiren hÄ±rsÄ±zlar, mÃ¼zenin kÃ¼Ã§Ã¼k penceresinden iÃ§eriye girdi. MÃ¼zenin tarihi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ hedef alan hÄ±rsÄ±zlar, 1 milyar Euro deÄŸerinde tarihi eseri Ã§alarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. Saksonya Eyalet Polisi, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n inceleme altÄ±nda olduÄŸunu ve hÄ±rsÄ±zlarÄ±n arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. MÃ¼zedeki eserlerin 1694-1733 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Saksonya ElektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yapan â€˜GÃ¼Ã§lÃ¼ Augustâ€™ dÃ¶neminde toplandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Elektrik devresindeÂ yangÄ±n Ã§Ä±kararak etkisiz hale getiren hÄ±rsÄ±zlarÄ±n mÃ¼zeye giriÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

DÃœNYANIN EN BÃœYÃœK MÃœCEVHER MÃœZESÄ°Â

Ã–te yandan KasÄ±m 2019'da gerÃ§ekleÅŸtirilen soygunda, irili ufaklÄ± olarak 770 elmasÄ±n ve 49 karat bir elmasÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 1728 yÄ±lÄ±ndan kalma bir kÄ±lÄ±cÄ±n soyulduÄŸu ifade edilmiÅŸti. Ã‡alÄ±ÅŸananlar arasÄ±ndaÂ 1782 ve 1789 yÄ±llarÄ±na ait eserlerin maddi deÄŸerinin ise 1 milyar Euro dolayÄ±nda olduÄŸu belirtilmiÅŸti.