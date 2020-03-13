Almanya zaman kazanmak istiyor

Amaç vakaların zamana yayılması. Hastanelerde ağır vakalar için yer kalmasını sağlamak. Virüs taşıma şüphesi bulunan insanlar doğrudan testlerin yapıldığı yerlere yönlendiriyor. Virüsün yayılma hızını önlemek amacıyla bin kişinin üzerindeki etkinlikler yasaklandı. Futbol maçları seyircisiz oynanıyor. Okulların kapatılıp kapatılmaması tartışılıyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ülke içindeki gezilerini erteledi.

CAN KAYBI ŞİMDİLİK AZ

Tüm bu önlemlere rağmen virüsün yayılma hızı yükseliyor. Vaka sayısı bir haftada 600’lerden 2400’e çıktı. Tek iyi haber koronadan ölenlerin sayısının beş gibi düşük bir rakam olması. Bazı eczanelerde ‘yüz maskesi ve dezenfektan kalmadı’ yazıları dikkat çekiyor. Bir yandan evlere gıda stoğu yapılırken, yaşlılar ve kronik hastalarda ilaç sıkıntısı yaşanabileceği endişesi hakim. Bu kaygılı hal Alman ekonomisi için de geçerli. İfo Enstitüsü’nün araştırmasına göre Alman şirketlerinin yüzde 56.2’si salgından olumsuz etkilenmiş durumda. Olumlu etkilenen sadece yüzde 2.2 oranında. Erotic.com sitesinin verilerine göre ise porno filmleri satış rekoruna koşuyor.