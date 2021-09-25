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Almanya yarın sandık başına gidiyor

#ALMANYA#Genel Seçim#MERKEL
Almanya yarın sandık başına gidiyor

Almanya'da halk, Merkel dönemini sonlandıracak genel seçimlerde 20. Dönem Federal Meclisi ve dolayısıyla yeni hükümeti belirmek için yarın sandık başına gidecek.

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(AA) 60,4 milyon seçmenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde oy kullanacağı seçimlerde halk 16 eyalette kurulan 85 bin sandıkta oy kullanacak.

Almanya genelinde 299 seçim bölgesinde 650 bin seçim görevlisi çalışacak.

Meclis'in 598 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde halk ilk oylarını kendi bölgelerindeki milletvekili adayına, ikinci oylarını ise seçtikleri partiye veriyor. Alman seçim sisteminde partinin aldığı oylara göre fazladan milletvekili çıkarmak mümkün olacak.

47 partinin yarıştığı seçime katılan 6 bin 211 aday arasında, çeşitli partilerden 100'den fazla Türk kökenli bulunuyor.

Seçimlerde yaklaşık 900 bini Türk olmak üzere 7,5 milyon göçmen kökenli, siyasi tercihlerini sandığa yansıtacak.

Ülkeyi 16 yıldır yöneten Başbakan Angela Merkel’in yeniden aday olmadığı seçimlerde başbakanlık için, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin adayı 60 yaşındaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) 63 yaşındaki Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Yeşillerden 40 yaşındaki partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock yarışıyor.

Laschet yarın oyunu seçim bölgesi Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Aachen kentinde, Scholz ve Baerbock ise Brandenburg eyaletinin Potsdam kentinde kullanacak.

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Başbakan Angela Merkel’in ise oyunu daha önce mektupla kullandığı açıklanmıştı.

BERLİN'DE YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ MEKTUPLA OY KULLANMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00’da başlayacak ve 18.00’da sona erecek.

Berlin eyaleti Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ulrike Rockmann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçmenlerin yarın seçim lokaline giderken kimlik kartını yanlarında götürmeyi unutmamalarını söyledi.

Seçimlerin Kovid-19 önlemleri kapsamında yapılacağına işaret eden Rockmann, "Seçim lokallerinde bir hijyen konsepti var. Seçmenlerden maske getirmeleri isteniyor, Tıbbi maske veya FFP2 maskesi. Kendi kalemini getirmek de avantaj olur." dedi.

Rockmann, Berlin'de 35 bin seçim görevlisinin sabah saat 07.00'da seçim lokallerinde çalışmaya başlayacağını ifade ederek, "Saat 08.00’da seçim lokalleri açılacak, saat 18.00'da da kapanacak. Ardından oy sayımı başlayacak." şeklinde konuştu.

Seçim lokaline saat 18.00'da gelenlerin, oyunu 18.00'ı geçse bile kullanabileceğini aktaran Rockmann, Berlin'de yaklaşık 1 milyon kişinin mektupla oy kullanmak için başvuru yaptığını kaydetti.

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Rockmann, Berlin’de her birinde 2 sandığın bulunduğu 2 bin 200 seçim lokali oluşturulduğu, bunun yanı sıra mektupla oy kullananların oy sayımının yapılacağı 1500 seçim lokali bulunduğu bilgisini paylaştı.

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#ALMANYA#Genel Seçim#MERKEL