Almanya ve Polonya'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü

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Alman liderlerin her fırsatta İsrail’e olan desteğini yinelemesinin aksine binlerce kişi başkent Berlin’de toplandı. Berlin'in Ana Tren İstasyonu (Hauptbahnhof) yakınlarında başlayan ve Zafer Anıtı'na (Siegessule) kadar devam eden yürüyüşe, Almanya'nın farklı bölgelerinden de katılım sağlandı.

Yürüyüş öncesinde yapılan açıklamalarda, İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlediğine dikkat çekilerek, "Hükümetimiz tarafından temsil edilmediğimizi düşündüğümüz için buradayız. Savaştan zarar gören insanların sesi olmak için buradayız. Filistin ve İsrail'deki insanlar için barış istiyoruz. Filistin halkına özgürlük istiyoruz. Çocukların üzerine bomba atmak suçtur” ifadeleri kullanıldı.

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İsrail'in saldırıları sırasında hayatlarını kaybedenler için dua okunmasının ardından göstericiler yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında “Gazze'de binlerce çocuk ölüyor”, “Katliamı durdurun, savaşı durdurun”, “Filistin'e özgürlük” sloganları atıldı. Dayanışma gösterisine doktorlar ve sağlıkçılar da destek verdi. Sağlıkçılar da üzerinde “Hastanelerin boşaltılması ve bombalanması savaş suçudur”, “Acil ilaçlara ambargo getirilemez” yazılı pankartlar açtı.

Binlerce kişinin katıldığı gösteride polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Yol buyunca Filistin bayraklarının yanında Türk bayraklarının da taşındığı görüldü.

POLONYA'DA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polonya’da soğuk hava ve kar yağışına rağmen binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, polisin yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşti. Yürüyüşün başlangıcında Filistin Varşova Büyükelçisi Mahmoud Khalifa, Halaskar Meydanı'nda (Plac Zbawiciela) toplanan vatandaşlara seslendi. Yürüyüşe katıldıkları için Polonyalılara teşekkür eden Khalifa, "Filistin'e bir bomba daha atılmasına, bir kişinin daha öldürülmesine, kadınların, çocukların öldürülmesine 'Hayır' diyoruz" şeklinde konuştu.

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Büyükelçi Khalifa'nın konuşmasının ardından yürüyüşe katılanlar 1,5 km uzaklıktaki İsrail Büyükelçiliği binasının bulunduğu Krzywickiego sokağına yürüdü. Yürüyüş boyunca sık sık "Filistin'e özgürlük", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganları attı. Taşınan pankartlar da ise "Katil Netenyahu", "İsrail'in savaş suçlarını durdurun", "Savaşa hayır", "Etnik temizliğe hayır", "Soykırımı durdurun" mesajları yer aldı.