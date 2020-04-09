Almanya ve İspanya’da umutlar boşa mı çıktı

Almanya’da dün itibariyle şimdiye kadarki en büyük can kaybı yaşandı. Bir günde 254 kişinin öldüğü bildirildi. Vaka sayısı 100 binin üzerine çıkarken toplam can kaybı 1.861’i buldu.

İspanya’da da dört gün süren düşüşün ardından iki gündür can kayıplarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Önceki gün can kaybı 743 olarak gerçekleşmişti. Dün de 757 ölü olduğu açıklandı. Ancak Sağlık Bakanı Salvador Illa yine de rakamların düşüş eğilimiyle uyumlu olduğunu söylüyor. Mart ayı sonuna göre yeni vaka sayılarının yarı yarıya inerek yüzde 5’e çekildiği belirtildi. Illa, “Can kaybı anlamında iyi rakamlar değil ama yavaşlama dönemindeyiz” yorumunda bulundu.