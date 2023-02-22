Almanya ve İran arasında 'idam' krizi

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Almanya İran'ın bir Alman vatandaşını ölüm cezasına çarptırması üzerine İran'ın Berlin Büyükelçiliğindeki iki çalışanı istenmeyen kişi ilan etti ve ülkeyi terk etmelerini emretti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ayrıca İran'ın maslahatgüzarlarını bakanlığa çağırdı ve bir Alman vatandaşına yapılan ağır hak ihlallerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock konuya ilişkin açıklamasında, "İran'ı Jamshid Sharmahd'ın idam cezasını kaldırmaya ve adil bir temyiz süreci sağlamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

TERÖR GRUBUNUN LİDERİ OLMAKLA SUÇLANIYOR

ABD'de yaşayan 67 yaşındaki Sharmahd'ın, 2020 yılında Dubai'deyken İranlı ajanlar tarafından kaçırılarak Umman üzerinden İran'a götürüldüğü düşünülüyor.

Sharmahd, İran tarafından Şahlık yanlısı bir "terör grubunun" lideri olmakla suçlanıyor.

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Bir insan hakları grubu, Sharmahd'ın zorla alınan "itiraflara" dayalı, adil olmayan bir yargılama sonucu mahkum edildiğini söylüyor.