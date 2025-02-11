Almanya ve AB'den Trump'a rest! Ticaret savaşı kızışıyor... Scholz: AB hep birlikte karşılık verecek

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD gümrük vergilerine karşı önlem alacağını belirterek, "ABD bize başka seçenek bırakmazsa, AB hep birlikte karşılık verecek." dedi.

Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Almanya'nın Avrupa'da en büyük ihracat ülkesi olduğunu belirterek, çelik ve alüminyumda görüldüğü gibi AB'nin Amerikan gümrük vergilerinin hedefi olduğunda Almanya'nın Avrupa'daki dayanışmaya daha fazla ihtiyaç duyacağını söyledi.

AB'nin kendisini kanıtlama dönemi içinde olduğunu savunan Scholz, "ABD bize başka seçenek bırakmazsa, AB hep birlikte karşılık verecek. Dünyanın en büyük pazarı olarak 450 milyon nüfusuyla bunu yapabilecek güce sahibiz." ifadelerini kullandı.

Scholz, ancak vergiler ve karşı vergiler gibi "yanlış yoldan" kurtulmayı ümit ettiğini vurgulayarak, "Ticaret savaşları her zaman iki tarafın da refahına mal olur." değerlendirmesinde bulundu.

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Ancak bir ticaret savaşı olmasa bile ABD, Çin ve dünyanın diğer gelişmekte olan bölgelerinden gelen zorlu rekabetin Alman ekonomisini baskı altında tutmaya devam edeceğini belirten Scholz, "Buna cevap dünkü reçetelerle olmaz." dedi.

AB: ABD'NİN ÇELİK VE ALÜMİNYUM VERGİLERİNE SERT TEPKİ VERECEĞİZ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararının ardından yazılı açıklamada bulundu.

ABD'nin Avrupa çelik ve alüminyum ihracatına tarife koyma kararından üzüntü duyduğunu kaydeden Von der Leyen, tarifelerin vergi anlamına geldiğini ve bunun da işletmelerle tüketicileri olumsuz etkileyeceğini bildirdi. Von der Leyen, "AB'ye yönelik haksız tarifeler cevapsız kalmayacak. Haksız tarifelere karşı sert ve orantılı karşı önlemler alınacak” ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN YÜZDE 25 TARİFESİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin tüm ülkelerden yaptığı çelik ve alüminyum ithalatına istisnasız yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzaladı.

İthal çelik ve alüminyuma yüzde 25 oranında gümrük vergisi getiren kararnameleri imzalamasının ardından Trump, "Bu Amerika'yı yeniden zenginleştirmenin başlangıcı." değerlendirmesinde bulundu.

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Söz konusu tarifelerin tüm ülkeler için geçerli olduğunu belirten Trump, istisnasız olarak yüzde 25 oranında uygulanacağını ifade etti.

Trump, üretimin ABD'de yapılması halinde gümrük vergisi uygulanmayacağını aktardı.

Üretimin ülkede yapılmasının fiyatları da düşüreceğini savunan Trump, "Yabancı şirketler ABD'ye taşınacak, çeliklerini ve alüminyumlarını burada üretecekler. Sonuçta daha ucuz olacak." diye konuştu.

Trump, gelecek 4 hafta içinde otomobiller, ilaçlar ve çipler konusunda da toplantılar düzenleyeceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, 2 gün içinde de mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri uygulayacaklarını belirterek, "Eğer misilleme yaparlarsa yani eğer tarifeleri biraz yükseltirlerse, biz de otomatik olarak yükseltiriz. Bu yüzden misilleme yapmalarının bir faydası olacağını düşünmüyorum." dedi.

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LUTNICK: AMERİKAN ÇELİK İŞÇİLERİNİ AYAĞA KALDIRAN BAŞKAN

Ticaret Bakan Adayı Howard Lutnick de, Trump'ın ilk döneminde tarifeleri açıkladığında, sektörde istihdamın 120 bin kişi arttığını ancak tanınan istisnalar sonrasında 107 bin kişilik istihdamın kaybedildiğine işaret ederek, "Bunlar Amerika'daki çelik işçileriydi ve şimdi 120 bin kişilik istihdamı Amerika'ya geri getireceksiniz." ifadesine yer verdi.

Lutnick, Trump'ın "Amerikan çelik işçilerini ayağa kaldıran" bir başkan olduğunu sözlerine ekledi.