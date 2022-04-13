Almanya-Ukrayna arasında ipler geriliyor! Scholz'dan yeni açıklama

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Almanya Başbakan Olaf Scholz, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Ukrayna’nın başkenti Kiev’e planlanan ziyaretinin Ukrayna tarafından reddedilmesinin ardından açıklama yaptı.



ZİARETİN REDDEDİLMESİ RAHATSIZ EDİCİ



Ukrayna’nın, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in planlanan ziyaretini reddetmesini "rahatsız edici" olarak nitelendiren Almanya Başbakanı Scholz, Kiev’e davet edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, yakın gelecekte Ukrayna’ya bir ziyaret planlamadığını söyledi.



ALMANYA BUNU TEK BAŞINA YAPMAYACAK



Kiev'in Almanya’dan talep ettiği silah teslimatlarıyla ilgili olarak Başbakan Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya silah teslim etmesi gerektiğini ifade ederek, “Silah teslim ettik ve teslim edeceğiz. Ancak bazı konular Avrupalı ve transatlantik ortaklarla görüşülerek karara bağlanmalıdır. Almanya'nın bir sorumluluğu var ve bunu tek başına yapmayacak" dedi.



ZELENSKİ CUMHURBAŞKANINI GERİ ÇEVİRMİŞTİ



Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Ukrayna’nın başkenti Kiev’e planladığı ziyaretin Ukrayna tarafından kabul edilmediğini açıkladı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Polonya'nın başkenti Varşova'yı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın Litvanya, Letonya ve Estonya Cumhurbaşkanlarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev’e ortak bir ziyaret düzenlenmesini önerdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Steinmeier açıklamasında "Bu ziyaret için hazırdım. Ama kabul etmeliyim ki, Kiev’de istenmiyordum” dedi.