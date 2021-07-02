Almanya, Türkiye’ye seyahat uyarısını kaldırdı

Federal Dışişleri Bakanlığı, 17 Mart 2020 tarihinden beri uygulanan vaka sayısının 100 bin kişide bir haftada 200’ün altına düşen bölgelere dönük seyahat uyarısının 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle kaldırıldığını duyurdu. Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, aşılananların sayısının artması ve alınan önlemlerin olumlu etki gösterdiğine dikkat çekerken, “olumlu gelişmelerin olduğu yerde kısıtlamaları devam ettirmek için bir neden yok” açıklamasında bulundu.

Türkiye gibi “basit riskli bölge” veya “riskli bölgelere” giden turistlerin geri dönüşlerinde negatif PCR testi sunanların, Avrupa İlaç Dairesi’nin (EMA) onayladığı aşılardan iki kez aşı olduklarını ve 6 aydan daha kısa bir süre önce COVID-19 geçirdiklerini kanıtlayanların karantinada kalmalarına gerek olmadığı da açıklandı.

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