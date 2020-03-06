Türkiye'ye hak verdi, Yunanistan'ı eleştirdi: 'Utanç verici'

Yunanistan sınırından yansıyan görüntüler ve mültecilerin zor kullanılarak sınırdan geri çevrilmesi Merkel hükumetine yönelik eleştirilerin giderek artırıyor. Berlin'de hükumetin basın toplantısında gazeteciler, Yunanistan sınırında Avrupa'nın Yunanistan sınırında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Cenevre Mülteci Sözleşmesinin ihlal ettiği yönünde hükumet sözcülerini soru yağmuruna tuttu.

Başbakan Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, pazartesi günü Berlin'de Başbakan Merkel'le Yunanistan Başbakanı arasındaki görüşmede mülteci krizinin önemli yer tutacağını söyledi.

Başbakan Merkel'in Türkiye'nin mültecilerin çıkmaz bir yola sevkettiğini eleştirdiğini belirten Seibert, “Ama aynı zamanda Başbakan şuna da dikkat çekti; Türkiye hâlen devam etmekte olan Suriye iç savaşı nedeniyle ve barındırdığı 3.5 milyon mülteciyle ağır bir yük taşıyor. Bunun sonucu Avrupa'dan da haklı beklentileri var. Türkiye bu ağır yük nedeniyle Avrupa'dan destek bekliyor” dedi.

Seibert, Türkiye-AB mülteci mutabakatının yeniden canlandırılması gerektiğini söyledi ve “Türkiye AB mülteci mutabakatı süreli değil, iki taraf da Suriye krizi nedeniyle devamlı bir göç politikası işbirliğinde mutabakat sağladı. Bu nedenle Türkiye'nin mülteciler konusunda endişeleri ve sorunları bu sözleşme çerçevesinde ele alınmalı” dedi.

ALMANYA POLİS GÖNDERİYOR

Bir gazeteci “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3'üncü maddesi ve Cenevre Mülteci sözleşmesi sığınma talebinde bulunanların geri çevrilmesini yasaklıyor. Bu yasağa Avrupa güvenlik güçlerinin Yunanistan sınırında uymamasına ve AB sığınma hakkının ihlal edilmesine federal hükumet ne diyor, sorusunu yöneltti.

Hükumet sözcüsü Seibert, Avrupa sözleşmelerini koruma görevinin Avrupa Komisyonu'na ait olduğunu belirterek, topu Avrupa Komisyonu'na attı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Alter, Yunan hükumetinin Frontex üzerinden Almanya'dan ek polis gücü talebinde bulunduğunu, 11 Alman güvelik görevlisinin daha orada görev yapacağını kaydetti. Sözcü, 60 Alman polisinin halihazırda Yunanistan'da görev yaptığını söyledi.

Bir gazeteci mülteci krizinin yaşandığı Yunanistan sınırına gittiğini, orada mültecilerin kim olduğu bilinmeyen kişiler tarafından plakasız araçlara doldurulup götürüldüklerini, orada aynı zamanda bir Alman resmi aracının da bulunduğunu anlattı ve Alman hükumetinin bu araçlar hakkında ne bilgisi olduğunu sordu.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Alter, bu konuda kendi ellerinde çelişkili medya haberleri dışında bir bilgi olmadığını söyledi.

UTANÇ VERİCİ

Almanya Çocukları Koruma Birliği, sınırda ve Yunanistan kamplarındaki durumu eleştirdi. Birlik Başkanı Heinz Hilgers, Merkel hükumetini mülteci çocukları bir an evvel almaya çağırdı ve “Yunanistan mülteci kamplarındaki durum AB için utanç verici” dedi.