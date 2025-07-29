Almanya Türkiye'nin hamlelerini konuşuyor : Suriye'de en etkili devlet, NATO için kilit aktör, vazgeçilmez bir konuma sahip...

Haberin Devamı

Almanya’nın önde gelen yayın organları, Türkiye’nin NATO içindeki önemini ve savunma alanında hızlanan yatırımlarını mercek altına aldı.

"KİLİT BİR AKTÖR, VAZGEÇİLMEZ BİR KONUMA SAHİP"

Tagesspiegel gazetesinde yer alan habere göre, üç milyon Türk kökenlinin yaşadığı Almanya açısından stratejik bir ortak olarak görülen Türkiye, Ukrayna savaşı boyunca Karadeniz’deki dengelerde kritik rol üstlenmiş durumda.



NATO’nun güneydoğu kanadında “kilit aktör” olarak tanımlanan Ankara, aynı zamanda dört milyondan fazla mülteciyi barındırarak Avrupa’nın göç denkleminde de vazgeçilmez bir konuma sahip.



Gazete ayrıca Türkiye'nin açık ara farkla yeni Suriye’de en etkili devlet konumunda olduğunu hatırlattı.

Haberin Devamı

"GERÇEKÇİ OLARAK BAKAN HERKES BUNUN DOĞRU KARAR OLDUĞUNU ANLAR"

Türkiye'nin NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu hatırlatan gazete, Ankara'nın eşsiz konumuna dikkat çekerek Eurofighter satışı ile ilgili tartışmalara değindi ve "Gerçekçi olarak bakan herkes Eurofighter uçaklarının Türkiye’ye teslim edilmesinin doğru olduğu sonucuna ister istemez varır. Olumsuz bir karar, Almanya ile birlikte bu uçağı üreten İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık’ı da kızdıracaktır. Bu durumda yalnızca Türkiye ile ilişkiler değil, Avrupa’nın tüm savunma sanayi iş birliği bir anda sorgulanır hale gelecektir." ifadelerini kullandı.



IDEF'E YOĞUN İLGİ, MİLLİ SİLAHLARA DİKKAT ÇEKTİLER



Frankfurter Rundschau ise Türkiye'nin savunma sanayii alanında yaptığı atılımlara dikkat çekti ve İstanbul’da gerçekleştirilen IDEF 2025 - 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda tanıtılan ürünleri tek tek sıraladı.

Türkiye'nin 2025 yılında savunmaya toplam 47 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını belirten gazete bu rakamın 2024, 2023 ve 2022 yıllarında sırasıyla 40 milyar dolar ve yaklaşık 25 milyar dolar seviyesinde olduğunu yazdı.

Haberin Devamı

Bu hamlelerin kısa süre önce İran’ın nükleer programına saldırı düzenleyip üst düzey komutanları öldüren İsrail’e karşı caydırıcı bir etkisi olabileceğini yazan gazete haberinde şu ifadeleri kullandı;





"İstanbul’daki IDEF 2025 savunma sanayii fuarında Türkiye, hipersonik balistik füzesi “Tayfun Blok 4”ü tanıttı. On metre uzunluğundaki bu füze potansiyel rakipleri caydırmayı amaçlıyor. Devlet ajansı Anadolu, üretici Roketsan’a atıfta bulunarak şu bilgiyi verdi:

“7 tonun üzerindeki ağırlığıyla Tayfun’un bu yeni versiyonu, çok amaçlı savaş başlığı sayesinde hava savunma sistemleri, komuta-kontrol merkezleri, askeri hangarlar ve kritik askeri tesisler gibi pek çok stratejik hedefi kilometrelerce öteden imha edebilecek.”

Haberin Devamı

Denizlerde de gücünü göstermek isteyen Türkiye, IDEF 2025’te Türk Donanması için üretilen yeni mayın avlama gemisinin tasarımını tanıttı.

Naval News’e göre, “Türk Donanması için ilk geminin inşasına Eylül 2025’te başlanması planlanıyor. Bu yeni gemiler, kademeli olarak Fransa yapımı Engin sınıfı (Circé tipi) MCM gemilerinin yerini alacak.” Bu gemi, farklı tipte mayın avlama insansız araçları için bir ana gemi olarak görev yapacak.



Haberde, Türkiye’nin bir diğer prestij projesinin ise “Steel Dome” (Çelik Kubbe) hava savunma sistemi olduğu belirtildi. Naval News'ün TRT'ye dayandırdığı bilgilere göre, bu sistem sayesinde Türkiye’nin 783 bin kilometrekarelik alanı hava savunma kalkanı altına alınacak. Ancak ulusal hava savunma sistemi hâlâ geliştirme aşamasında. Türk Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, IDEF 2025’te yaptığı açıklamada, “Bu sistemin arkasında çok büyük bir emek var. Çelik Kubbe sistemi üzerindeki çalışmalar devam ediyor” dedi.

Haberin Devamı

TÜRKİYE İDDİALI HEDEFLER PEŞİNDE

Türkiye savunma alanında iddialı hedefler peşinde. “Altay”, Alman Leopard ve Amerikan Abrams tanklarıyla rekabet edebilecek yerli bir ana muharebe tankı olarak planlanmıştı. “Kaan” ise en modern teknolojiyle donatılarak düşmanları caydıracak bir stealth (radar görünmez) savaş uçağı olarak tasarlanmıştı.



Uzmanlara göre bu projeler, Türkiye’nin hem bölgesel caydırıcılığını artırma hem de savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma stratejisinin parçası.