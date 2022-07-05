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Almanya Türk şef arıyor

#Şef#Gastronomi#Almanya
Almanya Türk şef arıyor

Yaz döneminde Alman havalimanlarındaki personel açığını başta Türkiye olmak üzere yurtdışından gelecek personelle kapatmaya çalışan Almanya, şimdi de gastronomi ve konaklama sektörleri için benzer bir uygulamayı hayata geçirmek istiyor.

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SPIEGEL dergisi, İçişileri Bakanlığı’nın, gastronomi ve konaklama sektöründe çalışabilecek yabancı personel getirmeyi istediğini yazdı. Hükümetin bu yıl içinde göç politikasını yeniden düzenleyerek, birçok sektördeki işgücü açığının kapatılmasını hedeflediği ifade edildi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, pandemi nedeniyle işgücü sıkıntısının çok daha kötü hale geldiğini söyledi.

Almanya Türk şef arıyor

KONAKLAMA VE GASTRONOMİ

Havacılık sektörü gibi gastronomi ve konaklama sektöründe de ciddi bir personel sıkıntısı yaşandığını belirten Faeser, “Çalışma Bakanı Hubertus Heil ve ben, bu alanda da yabancı işçilerin alımı için işleri kolaylaştırmamız gerektiğini biliyoruz” dedi. Faeser, bu nedenle Heil ile birlikte bu yıl içinde değişiklikler önereceklerini kaydetti. Bakan Faeser, kalifiye personele yönelik Almanya’yı cazip hale getirmek için yapılması gereken ev ödevleri olduğunu vurgularken, “Mesleki yeterliliklerin daha hızlı tanınmasına ve daha az bürokrasiye ihtiyacımız var” şeklinde konuştu. Bu konuda çalışma bakanlığı ve eğitim bakanlığının istişare ettiğini de kaydetti.

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#Şef#Gastronomi#Almanya

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