Almanya: Suriye’deki saldırıyı kınıyoruz

İDLİB'TE Türk askerlerine hain saldırıya NATO müttefiği Almanya'dan da kınama geldi. Berlin'de hükümetin basın toplantısında basın mensuplarının İdlib'teki son gelişmelere yönelik sorularına hükümet sözcüsü Steffen Seibert cevap verdi. Seibert “Biz kuzey batı Suriye'de, özellikle de İdlib bölgesinde askeri çatışmaları çok büyük bir endişe içinde izliyoruz. Biz 30'u aşkın Türk askerinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda Türk askerinin yaralanmasına yol açan Türk mevzilerine saldırıyı kınıyoruz. Gergin durum İdlib bölgesinde acilen ateşkese ulaşılması gerektiğini dramatik bir biçimde gözler önüne seriyor. En kısa zamanda siyasi müzakerelere ihtiyaç var” dedi.

ACİL ZİRVE

Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun olağanüstü toplandığını belirten Seibert, 4'üncü maddeye göre her NATO üyesinin, kendi güvenliğini tehlikede görmesi durumunda NATO'yu toplantıya çağırma yetkisi bulunduğunu vurguladı.

Hükümet sözcüsü Seibert, İstanbul'da yapılması planlanan İdlib zirvesiyle ilgili soruya “Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanı Macron'la birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dörtlü zirveye katılmaya hazır olduklarını açıkça dile getirdiler. Bu davete Rusya'dan henüz cevap gelmedi. Ama teklif halen geçerli” dedi. Seibert, dörtlü zirvenin acil olduğunu vurguladı.

Türkiye üzerinden yeni bir mülteci göçü dalgasıyla ilgili gelen soruyu ise Seibert şöyle yanıtladı: “Başbakan Merkel bugün Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da telefonla görüşecek.”

Seibert, Türkiye AB arasında mülteci sözleşmesinin hem Avrupa hem Almanya için değer taşıdığını ve sözleşmenin geçerliliğini korumaya devam ettiğini vurguladı.