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Ali VARLI - Berlin
Haber Giriş: 27.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Almanya: Suçlamalar kabul edilemez

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
Almanya: Suçlamalar kabul edilemez
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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya yönelik suçlamalarını kabul etmediklerini söyledi.

Seibert, “Erdoğan’ın geçen hafta çarşamba günü polisin Berlin’deki bir camide arama yapmasını İslam’a karşı alınan bir önlem olarak değerlendirip Almanya’ya yönelik sözlerini reddediyoruz. Polis aramasının belli bir inanç grubunun dışlandığı suçlaması olarak görülmesi yanlış” dedi. Berlin’de korona salgını yardımlarında usulsüzlük şüphesiyle bir cami ve bazı dükkanlara baskın düzenlendiği açıklanmıştı. Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Erdoğan’ın Macron’u hedef alan açıklamasını eleştirerek, “Almanya radikal İslamcılarla mücadelede Fransa’nın yanındadır” dedi.

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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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