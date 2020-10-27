Almanya: Suçlamalar kabul edilemez

Seibert, “Erdoğan’ın geçen hafta çarşamba günü polisin Berlin’deki bir camide arama yapmasını İslam’a karşı alınan bir önlem olarak değerlendirip Almanya’ya yönelik sözlerini reddediyoruz. Polis aramasının belli bir inanç grubunun dışlandığı suçlaması olarak görülmesi yanlış” dedi. Berlin’de korona salgını yardımlarında usulsüzlük şüphesiyle bir cami ve bazı dükkanlara baskın düzenlendiği açıklanmıştı. Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Erdoğan’ın Macron’u hedef alan açıklamasını eleştirerek, “Almanya radikal İslamcılarla mücadelede Fransa’nın yanındadır” dedi.