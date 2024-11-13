Almanya şubat ayında erken seçime gidiyor

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Federal parlamentoda 16 Aralık’ta güven oylaması yapılacak. 733 milletvekilinden yarıdan fazlasının olumsuz oy vermesi durumunda Scholz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den Federal Meclis’i feshetme talebinde bulunacak. Cumhurbaşkanı’nın aynı gün de mümkün olmak üzere 21 gün içinde Federal Meclis’i feshederek en geç 60 gün içinde yapılacak seçim tarihini belirlemesi gerekiyor.

Bu durumda Almanya’da kış koşullarında seçim dönemi yaşayacak. Hali hazırda Scholz’un SPD partisi anketlerde yüzde 15.5 oy alırken CDU/CSU yüzde 32.5, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 19.5, Yeşiller yüzde 11.5, Hür Demokrat Parti yüzde 5, Sol Parti yüzde 3 oy alıyor.

BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ: EKONOMİK KRİZ HÜKÜMETİ BİTİRDİ

Almanya’yı erken seçime götüren krizin fitilini ateşleyen koalisyonun küçük ortağı FDP oldu. FDP Genel Başkanı ve Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, ekonomik alanda köklü bir değişim yapılmasını talep eden “temel ekonomi belgesi” hazırlayarak Şansöyle Scholz’a sundu. Ancak iklim harcamalarının kısılması, kurumlar vergisinde indirim ve sosyal yardımlarda kesinti gibi diğer ortakların kırmızı çizgi saydığı talepler krize yol açtı. Scholz 6 Kasım akşamı Lindner’i kovunca üçlü koalisyon dağılmış oldu.

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Scholz’un partisi SPD ve Yeşiller halka yönelik ekonomik teşvikleri artırma yanlısıyken liberal FDP sıkı bir tasarruf izlenmesini ve Alman ekonomisinin canlandırılması için şirketlerin desteklenmesini istedi. Ukrayna savaşı, sığınmacılar, ordunun güçlendirilmesi, altyapıyı yenileme çalışmaları gibi konularda arası açılan ortakların itibar kaybı büyük oldu. SPD-Yeşiller-FDP koalisyonu Almanya tarihinin en az destek gören hükümeti haline geldi.