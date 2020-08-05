Almanya sonunda kapıları açtı

Almanya’da Angela Merkel hükümeti koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını Akdeniz ve Ege bölgeleri için nihayet kaldırdı. Alman Dışişleri Bakanlığı uzun süredir turizmcilerin dört gözle beklediği sevindirici kararı verdi.

TEST MECBURİ

Almanya korona salgını nedeniyle Türkiye dahil yaklaşık 130 ülkeye 31 Ağustos tarihine kadar seyahat uyarısı kararı almıştı. Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye hakkında dün seyahat bilgisini güncelledi. Seyahat bilgisinde koronavirüs nedeniyle “Türkiye’ye gerekli olmayan, turistik seyahatlere karşı uyarımız devam ediyor. Ancak Ege bölgesindeki Aydın, İzmir ve Muğla ile Akdeniz Bölgesi’ndeki Antalya illeri Türk hükümetinin aldığı geniş turizm ve hijyen taslağına sıkı sıkıya uyulması koşuluyla seyahat uyarısının dışındadır” denildi. Seyahat bilgisinde bu hijyen taslağının içinde test şartının da bulunduğu belirtildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı’nın güncellediği seyahat bilgisinde Türkiye’de tatil yapan herkesin Almanya’ya dönmeden 48 saat önce korona testi yaptırması gerektiği vurgulandı. Akdeniz ve Ege bölgeleri için seyahat uyarısı kalkmış olmasına rağmen, Almanya Türkiye’den dönen tatilcilere test şartını kaldırmıyor. Berlin hükümeti mevcut uygulamada riskli bölge ve ülkelerden gelenlere test ya da 14 gün ev karantinası şartı koşuyor.

SEYAHAT ŞARTLARI

Seyahat bilgisinde testin Türkiye’de Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı laboratuvarlarda yapılması gerektiği, 15 ila 30 Euro arasında değişen masrafı yolcuların karşılaması gerekeceği belirtildi. Test sonucu pozitif çıkanların Türkiye’de karantinada kalması veya tedavi edilmesi gerektiği de vurgulandı.