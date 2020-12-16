Son dakika haberi: Almanya şokta: Bir günde 952 ölü!

Almanya'yı tamamen etkisi altına aldı. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre 27 bin 728 kişi bir günde koronavirüse yakalandı ve 952 kişi hayatını kaybetti.



Bir önceki çarşamba günü verilerine göre vaka sayısı 7 bin civarında daha fazla. Ölü sayısı ise ilk kez günde bin sınırına dayandı.



Şimdiye kadar en yüksek günlük ölü sayısı 600'ü bulmamıştı. Bu artışta Saksonya Eyaleti'nde bir önceki gün sayıların merkeze bildirilmemiş olmasının payı olduğu kaydedildi.



Almanya'da koronavirüse yakalananların sayısı toplam 1 milyon 379 bin 238'e, ölü sayısı ise 23 bin 427'ye yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 4 bin 735'e çıktı.

Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 25 bin olarak açıklandı.

YENİ ÖNLEMLER ALINDI



Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının, Kovid-19 ile mücadelede pazar günü aldıkları yeni kısıtlayıcı tedbirler bugün yürürlüğe girdi.

Buna göre, temel ihtiyaç malzemesinin satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Gıda ürünleri satan marketlerin yanı sıra bankalar, oto tamirhaneleri, gözlükçüler, benzin istasyonları eczaneler, postaneler gibi işletmeler açık kalacak.

Okullar ve kreşler kapatılacak. Son sınıfta eğitim gören öğrenciler için uzaktan eğitim gibi ayrı düzenlemeler yapılabilecek.

Tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, berberler, masaj ve kozmetik salonları ile dövmeciler hizmet vermeyecek.

En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5 ile sınırlandırılacak. 14 yaş altı çocuklar sınırlandırma kapsamına girmeyecek.

Kapatılan bar ve restoran gibi işletmeler paket servisi yapabilecek.

Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde yerel yönetimlere ek önlemler alma imkanı veriliyor. Bu bağlamda Baden-Württemberg eyaletinde dışa çıkma kısıtlaması uygularken, Bavyera eyaletinde gece dışarı çıkma yasağı uygulanıyor.

Önlemler 10 Ocak’a kadar geçerli olacak.