×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Almanya şokta! Aşırı sağcı politikacıya bıçaklı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Heinrich Koch#Almanya#Bıçaklı Saldırı
Almanya şokta Aşırı sağcı politikacıya bıçaklı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 13:40

Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) belediye meclis üyesi adayı Heinrich Koch Mannheim kentinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Haberin Devamı

Almanya’nın Mannheim kentinde bir polisin öldürülmesinden 5 gün sonra yerel bir aday bıçaklı saldırıya uğradı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) belediye meclis üyesi adayı Heinrich Koch’un seçim için hazırlanan posterini yırtan saldırgan daha sonra adı açıklanmaya AfD adayına bıçakla saldırdı.

Vücudunda saldırı nedeniyle kesikler oluşan Koch hastaneye kaldırıldı. Partiden yapılan açıklamada, olayın Perşembe günü polise yönelik saldırının yaşandığı bölgeye yakın olduğu kaydedildi.

AfD'li politikacı ve Federal Meclis üyesi Malte Kaufmann, 9 Haziran'da yapılacak olan belediye meclisi seçimlerine aday lan Heinrich Koch’un saldırıya uğradığını doğruladı. Alman basını saldırganın yakalandığını duyururken Alman polisinin açıklama yapması bekleniyor.

Perşembe günü Afgan uyruklu bir kişi 29 yaşındaki polis memurunu bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Polis memurunun ölümünün ardında mültecilere yönelik sınır dışı tartışmaları başladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Heinrich Koch#Almanya#Bıçaklı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!