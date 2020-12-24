Almanya: Sınır dışı etmekte 20 yıl geciktik

Baba Mahmut Akyüz’ün kötü muamele gördükleri ve kendilerine açıklama yapılmadan sınır dışı edildikleri şeklindeki iddiaları reddedilen açıklamada, Akyüz’e yönelik ciddi ithamlarda bulunuldu.

KENDİ KENDİNİ YARALADI ‘İŞKENCE GÖRDÜM’ DEDİ

Açıklamada, ailenin 2009’dan bu yana Almanya’yı terk etmekle yükümlü olduğu ancak Mahmut Akyüz’ün itirazlarla süreci 20 yıl uzattığını kaydedildi. Valilik, defalarca talep edilmesine rağmen ailenin Almanya’da doğan beş çocuğunu Türk makamlara bildirmediğini belirterek, ebeveynleri, 13-19 yaşlarındaki beş çocuklarını Türkiye’de yasa dışı konuma düşürmekle suçladı. Açıklamada ayrıca, baba Akyüz’ün 1996’da sınır dışı edildiği, kısa süre sonra Türkiye’de işkence gördüğünü beyan ederek Almanya’ya girdiği ancak işkence diye gösterdiği yara izlerini kendisinin yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Mahmut Akyüz’ün yabancılar dairesindeki memurları ölümle tehdit ettiği de ifade edildi. Anne Fatma Akyüz’ün ücretsiz kurs imkanı verilmesine rağmen 21 yıl boyunca Almanca öğrenmediğine de dikkat çeken Kassel Valiliği, ailenin Almanya’da yaşadıkları süre boyunca devletten aldıkları maddi yardımla geçindiklerini vurguladı. Öte yandan aileyle birlikle, Almanya’da doğup büyümüş 5 çocuğun da sınır dışı edilmesi tepki çekiyor.